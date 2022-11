Grève : "On lance un message fort" se félicite la CGT à Nice

Les trams niçois sont à l'arrêt ce jeudi, pour cause de grève.

Aucun tram ni bus : les transports en commun du réseau Lignes d'Azur sont à l'arrêt ce jeudi. Alexandre Latruffe, secrétaire général de l'union locale CGT, le calme haut et fort : "On lance un message fort aux dirigeants de l'entreprise, mais aussi aux politiques, puisqu'à chaque fois on nous dit 'c'est au-dessus que se négocient les salaires'"

Salaires trop bas ?

Un chauffeur de bus touche en moyenne selon l'INSEE 1941 euros nets par mois. "Ce n'est pas suffisant" répond Alexandre Latruffe. "Tout le monde subit de plein fouet l'inflation record. Les salaires ne sont pas à la hauteur de l'inflation, et des richesses dégagées. Il n'y a jamais eu autant de richesses dégagées, et pourtant, nous salariés, on nous dit qu'il faut faire des économies. "