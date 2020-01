Grève le 8 janvier : le trafic SNCF reste perturbé

Reims, France

Trafic perturbé mais un léger mieux tout de même pour le trafic grande vitesse. 8 allers et 6 retours entre Reims et Paris sont annoncés par la SNCF. Sur l'ensemble du réseau TGV, le trafic est quasiment normal entre Paris et Lille, Paris et Marseille et Paris Lyon.

Toujours des cars pour certaines liaisons régionales

En ce qui concerne les liaisons TER, 6 trains sur 10 en moyenne prévient la SNCF avec parfois des cars de substitution sur certaines lignes. 20 cars ont été commandés en Champagne-Ardenne pour acheminer les voyageurs en matinée et soirée. 13 allers/retours entre Reims et Epernay. 5 entre Reims et Laon. 6 entre Reims et Châlons-en-Champagne. 6 allers/retours entre Charleville et Givet sont prévus.

Se renseigner avant de partir sur le site sncf.com et ter.sncf.com/grand-est