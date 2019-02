Grève : le centre des finances publiques de Valence fermé aux contribuables

Valence, France

Les centres d'appels dédiés au prélèvement à la source ne sont que des "vitrines". Voilà entre autres ce que dénoncent les agents de la fonction publique en grève ce jeudi, suite à l'appel lancé par la CGT Finances. Le centre des finances publiques de Valence reste fermé aux contribuables pour la journée.

Une quinzaine d'agents des impôts sont restés une partie de la matinée devant les portes closes du bâtiment de l'administration, avenue de Romans à Valence, pour distribuer des tracts, notamment pour dénoncer les cadeaux fiscaux "pour les riches", contre le manque de moyens alloués à l'administration. Egalement dans leur collimateur, la mise en place du prélèvement à la source : "en ayant une dizaine de plateformes d'appels dédiées en France, ce n'est pas suffisant" explique l'un des agents présents, "lorsqu'elles sont débordées d'appels, c'est sur nous que ça retombe". "On se retrouve avec des surcharges, tout le temps!" lance une autre, "et les formations n'ont lieu que maintenant, on ne sait même pas répondre au public".