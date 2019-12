Grève : le point secteur par secteur dans la Marne et les Ardennes

Champagne-Ardenne, France

La grève de ce jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites s'annonce suivie.

Dans les Ardennes, les manifestants se retrouvent à 13 h 30 au parc des expositions de Charleville-Mézières et s'élancent à 14 h 30 pour rejoindre la préfecture des Ardennes, via la rocade et l'avenue Charles-de-Gaulle. Des bus sont affrétés pour rejoindre la manifestation, depuis Givet par exemple.

Dans la Marne, quatre manifestations sont prévues :

Reims : 10 H devant la Maison des syndicats. Les pompiers partiront de la caserne Marchandeau dès 9h et les enseignants partiront à 9h30 du rectorat, pour rejoindre la Maison des syndicats. Châlons-en-Champagne : 10 H devant la Maison des syndicats Epernay : 10 H place Carnot Vitry-le-François : 16 H 30 sous les Halles.

L'Education nationale

Le rectorat de Reims assure que tous les collèges et lycées de l'Académie assureront l'accueil des élèves. Dans le premier degré, 77% des enseignants ardennais et 60 % dans la Marne ont déclaré leur intention de participer à la grève selon le SNUIPP-FSU.

Le Rectorat de l'Académie de Reims annonce 124 écoles fermées dans la Marne mais l'accueil des élèves est assuré dans la plupart des cas. Seuls les élèves de 15 établissements restent sans solution : école Ferdinand-Buisson de Châlons-en-Champagne, l'école Vandeuil de Reims, l'école du Massif Merfy, ainsi que les écoles de Brimont, de Cormicy, de Courcy, de Courlandon, de Couvrot, de Crugny, de Faverolles-et-Coemy, de Jonchery-sur-Vesle, de Magenta, de Mardeuil, de Saint-Ouen-Domprot et de Saint-Thierry.

Dans les Ardennes, les écoliers sont accueillis partout, y compris pour les 16 établissements où les cours ne sont pas assurés ce jeudi 5 décembre. Les transports scolaires n'ont pas signalé de grève sur le Grand-Reims.

Le train

La journée s'annonce particulièrement noire sur les rails. Aucun TER ne circule en Champagne-Ardenne ce jeudi. Et une seule liaison TGV est assurée : le Reims-Paris qui part à 7h45 de Reims et revient à 18h28.

Quant aux cars de substitution, ils sont rares et ne concernent que certains axes.

Les transports urbains

À Reims :

Le réseau Citura fonctionne de 6h à 20h avec seulement un tram toutes les 15 minutes sur la ligne A et un toutes les heures sur la ligne B. Seules les lignes de bus 13 à 18 fonctionnent normalement. Les lignes 6,7,8,9,12,30,40,C,N et les TAD ne circulent pas du tout. Le reste du trafic est perturbé.

À Châlons-en-Champagne :

Ça roule normalement sur les lignes 3,6, Cite Soirée 1 & 2, A, B, C, D, F et 120 du réseau Sitac. Aucune circulation sur les lignes E et 8. Le reste du trafic est perturbé.

À Charleville-Sedan :

Le réseau TAC annonce de fortes perturbations sur Charleville-Mézières et ses alentours, avec un service minimum d'au moins un aller-retour matin, midi et soir sur chaque ligne. Le service de transports à la demande n'est pas assuré. Le trafic est normal sur les lignes A, B, C, A1 et A2.

À Epernay

Mouvéo n'annonce que des perturbations liées à la manifestation qui partira à 10h de la place Carnot.

Justice

Les avocats des barreaux de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières participent à l'opération "Justice morte". Ils font la grève des audiences qui risquent donc d'être annulées en correctionnel à Charleville-Mézières. Pas de prud'hommes ni de tribunal de commerce à Châlons-en-Champagne. Cela concerne aussi les affaires familiales et les juges d'application des peines.

La salle d'audience du tribunal correctionnel de Reims © Radio France - Sylvie Bassal

La permanence pénale ne sera pas assurée : pas d'avocats commis d'office, pas d'assistance en garde à vue. Dans les Ardennes, les permanences gratuites à la maison de la Justice de Charleville-Mézières et en mairie (Vouziers, Rethel, etc) sont annulées.

L'administration

Des services publics tels que Pôle Emploi, CPAM, CAF, direction des Impôts risquent de ne pas ouvrir leurs portes au public aujourd'hui.

Et ailleurs ?

Les policiers n'ont pas le droit de grève mais des actions symboliques de soutien à la mobilisation sont annoncées localement. Les sapeurs pompiers professionnels participent au cortège à Reims, mais ils ont aussi décidé de boycotter les cérémonies officielles de célébration de la Sainte-Barbe à Charleville-Mézières et à Sedan.

La santé, l'énergie et le secteur privé sont également en grève. Cela touchera notamment la centrale nucléaire de Chooz ou encore l'usine PSA de Charleville-Mézières.