Grève : le programme et les perturbations

Deuxième journée de mobilisation nationale contre le projet de réforme du Code du Travail ce jeudi 21 septembre. Un mouvement qui promet d'être aussi suivi que le précédent, le 12 septembre dernier. Conséquences : des perturbations sont à prévoir. Le point sur la situation.

Nouveau mouvement de grève contre le projet de réforme du travail ce jeudi 21 septembre, 9 jours après le précédent. Une journée de mobilisation marquée par des manifestations, prévues un peu partout dans la région, et des perturbations à prévoir.

4 manifestations sont prévues. Tous les cortèges démarreront à 10h30, à Rouen depuis le Cour Clemenceau, au Havre depuis le cercle Franklin, à Évreux, les manifestants s'élanceront du Pré du Bel-Ébat, et enfin à Dieppe le rendez-vous est fixé devant le Palais de Justice.

Dans les écoles, les conséquences du mouvement sont diverses selon les endroits. A Rouen, l'impact sera fort pour les parents d'élèves, avec la suspension de la restauration scolaire dans la plupart des établissements. Seules 15 écoles sur 55 pourront proposer le service de cantine. Aux parents de prévoir le repas de leurs enfants dans les autres établissements. Dans d'autres, aucun accueil en charge des élèves ne sera assuré au cours de la pause du midi : Les parents des élèves concernés devront trouver une solution de prise en charge. Enfin, les services d'accueil du matin et de garderie pourraient ne pas être assurés.

Au Havre, la mairie indique un mouvement peu suivi (moins de 25% de grévistes), et donc des perturbations moindres. Pour les établissements concernés, des repas chauds ou froids seront servis aux élèves.

Concernant les transports en commun, le réseau Astuce à Rouen ne prévoit pas de perturbation, tout comme celui des bus d'Evreux, sous réserve du parcours suivi par les manifestants. Au Havre,en revanche, des déviations sont à prévoir sur le réseau LiA : les stations autour des Docks, de la Gare et de l'Hôtel de Ville ne seront pas desservies à partir de 9h30, et le tramway aura un parcours raccourci entre 10h et midi : le terminus ne se fera pas à la station La Plage mais à Rond-Point.

La circulation des trains ne sera pas touchée. La SNCF prévoit un trafic normal des TER, Transiliens et Intercités.

Enfin, sur les routes, aucune complication exceptionnelle n'est prévue. Ni les routiers, ni les forains ne prévoient de bloquer les axes de circulation.