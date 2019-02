Grève : les perturbations dans les cantines, les crèches et les transports pour la Loire

La CGT a lancé un appel général à la grève mardi 5 février. Dans la Loire les syndicats FO, Solidaires, FSU se joignent au mouvement. Le point sur les écoles et les transports perturbés dans la Loire.

Loire, France

La CGT lance un appel général à la grève mardi 5 février. FO, Solidaires, la CFDT et FSU s'unissent au mouvement. L'objectif est de faire entendre deux revendications majeures et communes aux "gilets jaunes" : la hausse des salaires et la justice fiscale.

A Saint-Etienne, une manifestation est prévue à 10h30. Elle partira de l'Hôtel de Ville pour rejoindre le siège du MEDEF vers le Technopôle. Conséquence, il y aura des perturbations sur plusieurs secteurs : la SNCF, les écoles, les collèges, les lycées, la santé et le social et La Poste.

Un Service Minimum d’Accueil pour trois écoles à Saint-Chamond

Certains enseignants participants à la grève, la mairie met en place un Service Minimum d’Accueil (SMA) pour les trois écoles suivantes :

école primaire de Lavieu

école élémentaire de Verlaine

école maternelle Gayotti

Le Service Minimum d’Accueil consiste à accueillir les enfants dans un même lieu de 08:30 à 16:00 à l'école Verlaine (2 rue Aristide Briand). Les parents doivent fournir un panier repas (couverts et boissons compris). Si vous souhaitez inscrire votre enfant au Service Minimum d'Accueil (Inscription obligatoire), vous avez jusqu'au lundi 4 février 17h30 (soit par mail : grevesma@saint-chamond.fr, soit par téléphone au 04.77.31.05.28).

Pour ce qui concerne la restauration scolaire, les élèves des écoles Debussy et Pauline-Kergomard iront manger au restaurant Loire Sud Restauration au 20 rue Royet de la Bastie.

Des cantines fermées à Saint-Étienne

A Saint-Étienne, 17 écoles n'assureront pas le service de cantine. Dans ce cas là les parents doivent penser à fournir un repas. Voici la liste des écoles :

BEAULIEU maternelle et élémentaire

BERGSON maternelle et élémentaire

BERKELEY maternelle

CENTRE 2 maternelle

LA VEUE élémentaire

CHAVANELLE élémentaire

ROSA PARKS maternelle

ROSA PARKS élémentaire

GRAND CLOS maternelle et élémentaire

PETIT COIN maternelle et élémentaire

METARE REJAILLERE élémentaire

MONTHIEU maternelle et élémentaire

PAULE ET JOSEPH THIOLLIER maternelle et élémentaire

RICHELANDIERE maternelle

SAINT-VICTOR Bréat maternelle et élémentaire

SOLAURE maternelle et élémentaire

TERRASSE maternelle et élémentaire

Au cas où il y ait plus de 25% d'enseignants grévistes recensés par l’Éducation nationale, les écoles bénéficieront du Service Minimum d'Accueil assuré par la ville. Les enfants dont les enseignants sont grévistes pourront être accueillis au Château de la Perrotière. Une inscription préalable est cependant nécessaire auprès de la Direction Éducation (04 77 48 77 50) afin de prévoir le nombre de repas.

Une crèche fermée et d'autres perturbées à Saint-Étienne

La ville de Saint-Etienne indique que cinq crèches fonctionneront normalement : Sirainette, Galapiats, Grenette, P'tits loups et Saint-Saëns. Cinq autres crèches fonctionneront partiellement :

Les petits manuchards : le service Clair de lune sera fermé. Les services Perlins et Pillous seront ouverts de 8H00 à 17H30.

Tom pouce : Fermeture du service Lapinous. Le service Trotte lapin sera ouvert de 8H30 à 18H.

Jean Macé : Les services Mini pouces et Koalas seront ouverts normalement. Le service Oursons sera fermé.

Comédie: Le service Fripounets sera fermé. Le service Perlins sera ouvert de 7H20 à 18H30. Le service Bambins sera ouvert de 12H30 à 18H30. Le jardin d'enfants sera ouvert de 13H à 18H30.

Jardin d'enfants du parc de l'Europe : ouverture normale pour le service Bouddhas. Service Pirates ouvert jusqu'à 12H30.

La crèche de la Ribambelle sera fermée.

A Roanne et Montbrison, les services de crèches et de cantines ne seront pas perturbés.

Des TER supprimés à Roanne

Le mouvement de grève impactera très légèrement le trafic SNCF dans la Loire. Au total : quatre allers-retours entre Roanne et Saint-Etienne ne seront pas assurés ainsi qu'un aller-retour entre Roanne et Lyon Perrache.

La STAS, elle, fonctionnera normalement.