Grève du 17 décembre : à quoi s'attendre en Berry ?

Nouvelle journée de mobilisation ce mardi 17 décembre, la quatrième dans ce mouvement de grève illimitée et interprofessionnelle. Quels secteurs en grève ? Comment s'organiser ?

Une 13ème journée de grève et une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites se prépare pour le mardi 17 décembre. Plusieurs secteurs en grève, voici les prévisions (non exhaustives) pour cette nouvelle journée d'action.

Les enseignants toujours mobilisés, des écoles fermées

Le SNUIPP-FSU de l'Indre estime qu'il y aura "30 à 40% d'enseignants en grève" ce mardi 17 décembre, "selon le panel représentatif interrogé par le syndicat". A Châteauroux, le service minimum d'accueil est assuré, comme dans toutes les communes où le seuil de 25% de grévistes est dépassé. Les parents ont été mis au courant sur la situation dans l'établissement où leurs enfants sont scolarisés ; ils pourront également retrouver un affichage extérieur.

Dans le Cher, SNUIPP-FSU estime entre "40 et 50%" de grévistes. Là encore, les parents ont été prévenus en cas de fermeture d'écoles, et les mairies se sont organisées pour assurer le service minimum d'accueil.

Trafic toujours très perturbé à la SNCF

Il sera, de nouveau, très difficile de monter dans un train ce mardi, la SNCF ne prévoit que 3 TER 10 "essentiellement" assurées par autocars. Seulement 5% des trains Intercités circuleront.

En Berry, il n'y aura que 2 Châteauroux/Paris et un Paris/Châteauroux et aucun train entre Bourges et Vierzon.

La circulation des bus affectée

A Châteauroux, pas de perturbations notables. Il faudra peut-être s'attendre à quelques retards en fonction des manifestations en centre-ville.

A Bourges, le trafic sur le réseau AggloBus sera perturbé. Comptez :

Un passage toutes les 20 minutes sur la ligne A, C et 2

Toutes les 40 minutes sur les lignes B, 3 et 8

Toutes les 50 minutes sur la ligne 4

Pour les lignes 12, 15 et 16, un bus toutes les heures

Toutes les 1h30 pour la ligne 10

Trafic habituel pour les lignes 6, 7, 9, 13

Les horaires Agglobus pour le mardi 17 décembre - Agglobus

Les rassemblements dans l'Indre et le Cher

L'intersyndicale appelle à plusieurs rassemblements :