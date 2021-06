Grève des manips radio de Beausoleil à Montpellier pour de meilleurs salaires

Des manipulateurs radiologie de la clinique mutualiste Beausoleil de Montpellier sont en grève depuis lundi 7 juin. Ils demandent des augmentations de salaires pour deux raisons : moins d'effectifs et plus de travail.

C'est une grève des manipulateurs radiologie qui a commencé lundi 7 à l'appel de la CFDT et qui est reconductible. Ceux de la clinique Beausoleil à Montpellier qui se plaignent de ne pas être assez bien payés. "20 ans et on a jamais été augmenté, pourtant l'activité a été croissante, à part l'année dernière avec le Covid" témoigne Arnaud Brunet, un des 14 "manips" de la clinique mutualiste. D'autant qu'en un an, trois postes ont été supprimés selon les grévistes.

"La direction nous demande de travailler avec ces trois postes en moins et nous demande aussi d'augmenter conséquemment notre activité" confirme Mandy Taulard, salariée depuis 15 ans. "Ça veut dire augmenter le nombre passages au scanner, à l'IRM, à la radiologie, à l'échographie".

Moins de personnel et plus de travail

Au cours des trois derniers mois, les différentes séances de négociations ont échoué, du point de vue des grévistes. "On n'a rien contre l'augmentation de l'activité mais on demande des compensations financières" soutient Marion Baudreu. "On est les moins payés de la région montpelliéraine. Toutes les cliniques privées sont au-dessus de nous et l'hôpital également mais à chaque fois qu'on nous reçoit on nous dit que la clinique est en faillite et qu'il n'y a pas d'argent pour les manips".

Pour Arnaud Brunet, l'heure est grave. "En 20 ans, c'est la première fois que je fais grève. Et c'est même la première fois que j'ai eu besoin de faire grève parce que la direction est complètement sourde à nos revendications."