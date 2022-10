Grève mardi 18 octobre : TER, bus, quels secteurs touchés dans les Alpes Maritimes ?

La CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à une journée de grève interprofessionnelle ce mardi pour une amélioration du pouvoir d'achat.

Le mouvement s'annonce plus fort dans les transports notamment sur le trafic des trains.

Moins de TER

Selon la direction de la SNCF en raison de la grève du mardi 18 octobre les trains. Le trafic sera réduit toute la journée avec :

Marseille – Avignon – Lyon : 1 circulation sur 2

Marseille – Miramas - Avignon : 3 circulations sur 4 avec une offre de trains et de cars

Avignon – Carpentras : 1 circulation sur 2

Côte Bleue : 1 circulation sur 2 (trains et cars)

Marseille – Aix – Pertuis : 7 circulations sur 10 (trains et cars)

Marseille – Occitanie : 2 circulations sur 5

Marseille Briançon et Briançon Valence : service normal avec une offre de trains et de cars

Marseille – Toulon – Les Arcs : 1 circulation sur 2 (trains et cars)

Marseille – Nice : service normal

Les Arcs – Grasse – Cannes - Vintimille : 1 circulation sur deux, avec une offre de trains et de cars

Nice- Breil – Tende : 1 circulation sur 3, par cars de substitution

Trafic normal bus et tram à Nice

Dans la plus importante société de transports publics Régie Lignes d'Azur (RLA) : aucun préavis de grève n'a été déposé. Les bus et les tramways à Nice et dans la Métropole notamment pour Cagnes-sur-Mer circuleront normalement.

Trois manifestations à Nice

La CGT annonce 140 points de rassemblement dans toute la France dont un à Nice à partir de 14h sur le parvis de la gare SNCF Nice Thiers. FO organise un rassemblement devant le CADAM à 10h. Les enseignants opposés à la réforme de l'apprentissage dans les lycées professionnels se réunissent devant le lycée Pasteur de Nice à 10H30.

Les revendications : une amélioration du pouvoir d'achat. FO veut dénoncer les propositions insuffisantes "peau de chagrin de 3,5% de hausse du point d'indice des fonctionnaires" et pour demander "l'avancée des négociations annuelles obligatoires (NAO) prévues en janvier prochain" sur les hausses de salaire à hauteur de l'inflation de près de 6%, et pour "la défense du droit de grève" face aux réquisitions.

Des syndicats au niveau local estiment "qu'il est difficile de mobiliser et de motiver alors que le mot d'ordre a été décidé en fin de semaine dernière."