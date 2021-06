C'est un gros mouvement social qui démarre ce jeudi sur trois sites toulousains. Cinq syndicats lancent une grève qui pourrait durer chez les 13.000 agents de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse. Ils contestent la façon dont est mise en place la réforme des 1.607 heures de travail.

Grève massive des agents de Toulouse Métropole et la Ville de Toulouse à partir de ce jeudi

Le mouvement concerne tous les métiers, de l'éboueur au policier municipal en passant par l'informaticien et le secrétaire administratif de ces deux collectivités., la ville et la métropole Et il pourrait être de l'ampleur de celui de 2009 préviennent les syndicats, lorsque les agents avaient fait trois jours de grève contre la création de la communauté urbaine.

Rassemblement devant la Métropole jeudi après-midi

Trois sites seront bloqués dès 04h30 ce jeudi : les dépôts d'ordures ménagères du Raisin et de Monlong, ainsi que le site du 224, chemin du Sang de Serp, qui regroupe les "équipes propreté". Les syndicats appellent à un rassemblement à Marengo devant les locaux de la Métropole à 13h30, l'heure a laquelle doit être entériné le protocole par les deux comités techniques. Le mouvement pourrait durer plusieurs jours. Un nouveau rassemblement est déjà prévu vendredi matin place du Capitole juste avant le conseil municipal.

L'intersyndicale déplore la façon dont a été appliquée la loi du 6 août 2019 qui prévoit l'instauration des 1607 heures de travail dans la fonction publique. "On va au delà de ce qui est prévu par la loi", résume Nicolas Refutin, de FO Toulouse Métropole.