Grève médico-social :"Nous demandons une revalorisation des salaires de 300 à 400 euros" Franck Walther

Une manifestation nationale pour le secteur du sociale et du médico-sociale a lieu ce mardi 1 février. L'intersyndicale (SUD santé-sociaux 30/48, CAS CGT 30, CNT30 et le collectif Travail Social du Gard) organise dans le Gard plusieurs rassemblements : à Bagnols/Cèze et à Alès de 11h à 12h et puis une manifestation sur Nîmes à 14h devant l'ARS.

On se fout de nous, nous ne sommes pas entendus

Franck Walther, éducateur spécialisé à l'ITEP des Garrigues à Sanilhac-Sagriès et co-secrétaire adjoint de Sud Santé Sociaux Gard-Lozère était l'invité du 8h20 sur France Bleu Gard Lozère : Nous demandons une revalorisation des salaires de 300 à 400 euros. Une augmentation du point d'indice gelé depuis 20 ans et amélioration des conditions de travail" explique t-il.