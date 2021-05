Grève nationale à La Poste : en Sarthe, la CGT veut des embauches

Plusieurs syndicats de La Poste ont lancé un appel à la grève ce mardi pour réclamer une "revalorisation des salaires" et "l'arrêt des suppressions de postes et fermetures de bureaux. En Sarthe, pour la CGT, il faut aussi des embauches.

Les postiers sont en grève un peu partout en France ce mardi. Un mouvement à l'appel de la CGT-FAPT et de Sud pour réclamer une revalorisation des salaires et l'arrêt des suppressions de postes et des fermetures de bureaux. En Sarthe, un préavis départemental a également déposé. Les postiers étaient rassemblés dès 4h00 ce mardi devant le centre de courrier du Mans de Monthéard. Un autre rassemblement est prévu en fin de matinée ce mardi sur la place de la République. La Poste compte 1.200 salariés en Sarthe selon la CGT.

Le secrétaire général de la CGT-Fapt en Sarthe Fabrice Garnier © Radio France - Charles Deyrieux

Des embauches plutôt que des intérimaires

Les postiers en grève en Sarthe demandent de meilleures conditions de travail et dénoncent les fermetures de bureau. Selon la CGT-Fapt 72, il y a eu 212 suppressions de poste en cinq ans en Sarthe. Les prochains bureaux qui vont fermer se trouvent à Monfort-le-Gesnois et Savigné-l'Évêque. Il y a aussi des centres courrier qui vont disparaître. Le syndicat dénonce qu'à chaque fermeture de bureaux, il y a un manque de facteurs.

Un tiers du personnel du centre de courrier de Monthéard au Mans est en intérim

souligne Fabrice Garnier.

Les personnels grévistes dénoncent également la précarité à La Poste. En Sarthe par exemple, au centre courrier de Monthéard au Mans, il y a un tiers de CDD sur 250 salariés. Pour la CGT, ces emplois devraient être fixes et donc en CDI. Le syndicat déplore aussi le coût des intérimaires qui revient plus cher à l'entreprise que des embauches.

À réécouter : l'interview du secrétaire général de la CGT-Fapt en Sarthe Fabrice Garnier