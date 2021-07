Grève nationale des ambulanciers : mouvement bien suivi à Grenoble

Ils se considèrent comme les oubliés du Ségur. Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière veulent être reconnus comme des soignants à part entière et quitter la filière technique pour gagner plus et que la pénibilité de leur métier soit reconnue. Ils ont entamé une grève illimitée.

Parce qu'ils se disent les oubliés du Ségur, les ambulanciers du secteur public sont en grève illimitée à compter de ce mardi 13 juillet. Il s'agit d'une grève nationale.

Ambulanciers en colère © Radio France - Véronique Pueyo

Sortir de la filière technique

Ils veulent enfin obtenir le statut de soignant et sortir de la filière technique. Ils veulent qu'on les appelle "ambulancier hospitalier" et plus conducteur. Ils revendiquent une revalorisation de leur salaire et la reconnaissance de la pénibilité de leur métier.

A Grenoble, à l'appel de Force Ouvrière, ambulances et ambulanciers ont investi le rond-point qui mène au SAMU pour distribuer des tracts et faire entendre leurs revendications au son des sirènes et des deux-tons !

Près du CHU de Grenoble, cette banderole a été installée pour informer le public © Radio France - Véronique Pueyo

Un mouvement bien suivi à Grenoble

Sur les 56 ambulanciers que compte le CHUGA, 25 étaient en grève, certains qui auraient voulu faire la grève ont été réquisitionnés. Donc, pour FO, c'est une bonne mobilisation.

Ils ont été reçus par la direction du SAMU qui, disent-ils, les soutient. _"_Notre chef de service est avec nous. Il connait notre rôle auprès des patients, en plus de la conduite, bien entendu. En plus, sur le CHU de Grenoble, avec le nouveau bâtiment, il va y avoir une réorganisation du SAMU. On va devoir aller aux urgences pour faire la prise initiale des patients avec les infirmiers." explique Sébastien Teillier, l'un des grévistes.

Se rappeler au bon souvenir d'Olivier Véran

"Cela fait 30 ans que l'on revendique cette reconnaissance. "souligne Jean-François Tresallet, ambulancier au Samu de Grenoble et membre de FO. " On ne fait pas que conduire les véhicules. On médicalise les patients. On fait des électrocardiogrammes, des pansements. Depuis le début de la pandémie, on a été en première ligne pour faire des transports inter-hospitaliers."

Un mouvement de grève bien suivi à Grenoble © Radio France - Véronique Pueyo

Ils en appellent donc au ministre de la Santé, le grenoblois Olivier Véran. Car au départ, ils étaient dans le Ségur et en ont été sortis sans explication. "On ne lâchera rien !" disent-ils d'une même voix.

Ils ont lancé une pétition qui a déjà recueilli 2800 signatures et une cagnotte en ligne pour financer la grève.

https://www.cotizup.com/soutien-ambu-chuga