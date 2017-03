Grève nationale des pompiers : deux cars partent de Seine-Maritime pour rejoindre la manifestation

Les sapeurs-pompiers professionnels sont en grève ce mardi, à l'appel d'une intersyndicale. Les soldats du feu dénoncent le manque d'effectif, les baisses de budget alors que les interventions sont en hausse, et des méthodes manageuriales très dures.

Journée nationale d'action des sapeurs-pompiers professionnels, à l'appel de sept syndicats. Une grande manifestation est prévue ce mardi aprés-midi à Paris. Vous le suivez depuis plusieurs mois maintenant sur France Bleu Normandie, les pompiers professionnels du Havre notamment font connaître leur mécontentement et leur souffrance au travail. Encore récemment, on enregistrait dans les casernes une quarantaine d'arrêt de travail pour épuisement professionnel chez les soldats du feu havrais. Moins d'effectif, toujours plus d'interventions et des méthodes de management "dictatoriales" : voilà ce que vont dénoncer à Paris les pompiers havrais et seino-marins.

Les revendications des pompiers professionnels, Thomas Boulet, président du Syndicat Autonome 76

On a une forte augmentation des secours à personne, nous demandons que l'Etat résolve le problème. Pendant que l'on fait ça, le risque incendie n' est pas couvert. On ne peut pas être à la fois dans le camion incendie et dans l'ambulance."- Thomas Boulet, président du Syndicat Autonome des Sapeurs-Pompiers 76

Situation critique au Havre

Thomas Boulet, président du Syndicat Autonome des pompiers 76

Le pompier n'est plus l'homme qui supporte tout, c'est une personne comme tout le monde, et il peut craquer."

Une rencontre entre la direction du SDIS 76 (service départemental d'incendie et de secrous) et les syndicats est prévue jeudi 16 mars.

