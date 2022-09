Grève nationale du 29 septembre : le trafic ferroviaire très perturbé en Moselle

Grosses perturbations attendues sur le rail ce jeudi en Moselle, lors de la journée nationale de grève de ce 29 septembre. Plusieurs syndicats, et notamment leurs sections de cheminots, appellent à cesser le travail pour défendre le pouvoir d'achat et les retraites des Français.

Onze trains supprimés le matin vers le Luxembourg

La ligne TER la plus empruntée, celle reliant Metz à Luxembourg via Thionville, sera particulièrement impactée. Le matin, sur les 17 trains prévus avant 10 heures au départ de Metz, seulement six sont maintenus. Même configuration le soir, entre Luxembourg-Ville et Metz, pour le retour du travail des frontaliers.

Il n'y aura, par ailleurs, aucun train de toute la journée sur les lignes Metz-Forbach et Metz-Sarreguemines.

Aucun train ne circulera ce jeudi entre Metz et la Moselle-Est. - SNCF Grand Est

Aucun train non plus entre Metz et Strasbourg : seulement un aller-retour dans la journée, en car de substitution (un le matin et un le soir).

Pour les autres lignes circulant en Lorraine, les fiches horaires sont à télécharger sur le site des TER Grand Est.