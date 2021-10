Grève nationale du 5 octobre : les conséquences dans la Loire

Ce mardi 5 octobre est une journée d’action interprofessionnelle et intersyndicale dans toute la France. Dans la Loire, les syndicat CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à la grève et à la manifestation pour défendre les emplois, les salaires, les retraites et la protection sociale…

Perturbations sur le réseau de la STAS

Les agents de la STAS font partie de ceux qui se joignent au mouvement de grève.

Peu de perturbation à prévoir concernant le tram. Il y en aura un toutes les 6 minutes pour la ligne T1, un toutes les 15 minutes pour la ligne T2 et un tram toutes les 12 minutes pour la T3.

Ce sera, néanmoins, plus compliqué pour les lignes métropolitaines.. Il y aura moins de bus sur les lignes M1, M3, M4, M7 et M9.

Dans le Gier, également, les lignes 40, 41 et 42 circuleront à des fréquences réduites.

Enfin, aucune ligne de soirée ne circulera ce mardi : pas de S1, S3, S7 ni de S9.

Moins de trains TER Rhône-Alpes

Les lignes TER Le Puy-en-Velay – St-Etienne – Firminy – le Puy, Lyon -Givors – St-Etienne et St-Etienne -Montbrison -Thiers pourront être concerné par des suppressions de train. "Un peu plus d'un train sur dix est ne circulera pas", selon la SNCF.

Certaines cantines et crèches stéphanoises ne fonctionneront pas normalement

Dans les écoles stéphanoises, tous les enfants inscrits à la cantine seront accueillis et encadrés si leur école est ouverte, même partiellement. Un repas chaud, différent du menu du jour, sera servi dans tous les sites, sauf pour certaines, où les enfants devront venir à l'école avec un pique-nique dans leur cartable :

-Beaulieu : maternelle et élémentaire

-Berkeley : maternelle

-Chaléassière : maternelle et élémentaire

-Côte-Chaude : maternelle

-Rosa Parks : maternelle et élémentaire

-Fauriel : maternelle

-Petit coin : maternelle et élémentaire

-Guizat : maternelle et élémentaire

-Jules Ferry : maternelle et élémentaire

-Francs maçons : élémentaire

-Métare Réjaillière : élémentaire

-Montchovet : maternelle et élémentaire

-Paule et Joseph Thiollier : maternelle et élémentaire

-Rivière : élémentaire

-Saint-Victor Bréat : maternelle et élémentaire

-Soleil : maternelle

-Tarentaize : maternelle et élémentaire

-Soleysel : élémentaire

-Terrasse : maternelle et élémentaireVivaraize : maternelle

Sept crèches de Saint-Etienne, également, ne fonctionneront que partiellement ce mardi.

-Comédie : fonctionnement normal des services Fripounets et Bambins ; le service jardin d'enfants sera ouvert de 12h30 à 19h ; le service Perlimpinpin sera fermé à la journée.

-Sirainette : fonctionnement normal des services Filovan et Jopada ; les service Ploufinou et Galopin seront ouverts de 12h30 à 19h00 sans repas.

-Jardin d'enfants du Parc de l'Europe : fonctionnement normal du service des Petits Bouddhas ; le service des Petits Pirates sera fermé à la journée.

-Ribambelle : le service Calinours sera ouvert de 7h30 à 14h00 ; le service Trottinoux sera ouvert de 7h30 à 15h00 ; le service Mini Pouss sera fermé.

-Grenette : ouverture des services à 13h00.

-Jean Macé : fonctionnement normal des services Oursons et Koalas ; le service Mini-pouces sera fermé à la journée.

-Saint Saëns : ouverture des services à partir de 12h00 sans repas.