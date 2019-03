Grève nationale : plus de 800 manifestants ce matin et une grosse mobilisation chez les instituteurs dans le Poitou

Le point à la mi journée sur la grève et les manifestations contre la précarité ce mardi dans le Poitou. Près d'un millier de manifestants en tout à Thouars, Bressuire et Châtellerault. D'autres cortèges prévus cet après-midi à Poitiers et Niort. Grosse mobilisation chez les instituteurs du Poitou.

Poitiers, France

Les premiers chiffres de la grève nationale et interprofessionnelle commencent à tomber dans le Poitou. Avec de premières manifestations pour la défense du pouvoir ce mardi matin à Thouars, Bressuire et Châtellerault. D'autres sont prévues dans l'après-midi à Poitiers et Niort.

Cortège public-privé à Châtellerault

On a recensé 200 manifestants contre la précarité à Thouars ce matin. Entre 300 et 500 manifestants à Châtellerault : des salariés des Fonderies du Poitou mais aussi des hospitaliers, des territoriaux, et des salariés de Auchan qui sur le passage du cortège ont rejoint la foule. A Poitiers et Niort, les manifestations sont prévues à 14h porte de Paris pour Poitiers, et devant l'inspection académique des deux-sèvres à Niort.

Dans les transports, peu de perturbations sur le rail, à part pour quelques TER. Pas de souci dans les bus des agglomérations poitevines et niortaises. La grève également dans les centres d'impôts de la Vienne et des Deux-sèvres.

Enseignement : mobilisation importante dans le 1er degré

Dans l'enseignement, l'académie de Poitiers annonce 16% d'enseignants en grève en moyenne dans le premier et le second degré. Mais dans les écoles maternelles et élémentaires, le nombre de grévistes monte à 22%. Peu de mobilisation parmi les personnels administratifs, techniques, ouvriers de santé et de service social : à peine plus de 2%. Au total, donc, si l'on cumule l'ensemble des personnels de l'académie, le taux de grévistes tourne autour de 13,51%.