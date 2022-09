Grève perlée dans les cantines scolaires de Nice

Des cantines scolaires à Nice encore perturbées ce vendredi. Elles l'ont été toute cette semaine. Les employés municipaux sont en grève et demande des hausses de salaires et de meilleures conditions de travail.

Les cantines scolaires à Nice sont de nouveau perturbées aujourd'hui (vendredi), comme ca l'a été du reste toute cette semaine. Les employés municipaux des cantines s'appuient sur un préavis mensuel déposé par la CGT et se mettent en grève individuellement; ce qui créait une sorte de grève tournante. La CGT est actuellement en négociation sur des revendications posées en début d'année. Des revendications très claires et très précises, reposant avant tout sur les salaires et les conditions de travail.

Hausse de salaires

Les salaires sont en effet ce qui arrive en numéro 1. Une revendication forte portée en juin dernier et à la rentrée lors de deux journées nationales de grève. Ensuite en deux, arrivent les conditions de travail, liées au problème d'effectif. Un souci sur Nice, où les employés municipaux dénoncent les non remplacements en cas d'absence et des journées de travail devenant alors plus longues et plus dures. Ensuite, la suppression de 3 jours de congés exceptionnels crispent également les salariés, tout comme les temps complets qui sont peu nombreux. Du coup, des salaires bas à 80%, ca ne fait pas beaucoup dans le porte monnaie à la fin du mois !

Reconnaissance de la pénibilité du métier

Enfin dernière revendication: la reconnaissance en pénibilité de leur métier. En ce moment tous ces points sont sur la table des négociations. Les syndicats y assistent, dont la CGT. Mais cette dernière est embêtée par cette grève tournante qui pénalise les parents. La CGT estime que c'est un mauvais message envoyé, même si forcément, elle ne peut pas non plus être complètement contre le mouvement qu'elle a, elle même, lancé.