Grève du 17 septembre : plus d'un millier de manifestants dans les rues de Toulouse

Les syndicats aussi font leur rentrée. Pour la première fois depuis le confinement, plusieurs syndicats dont la CGT, Solidaires et FSU appellent en ce jeudi 17 septembre à une mobilisation interprofessionnelle. Dans leur viseur : le plan de relance du gouvernement qui ne convainc pas du tout les travailleurs.

À Toulouse, environ 3000 personnes ont défilé au départ de la place Arnaud-Bernard selon la CGT. À l'exception des masques sur tous les visages, cette manifestation rappelle les journées de mobilisation contre la réforme des retraites avant le confinement. "C'est un nouveau mouvement, et en même temps tout est lié, on dénonce toujours les politiques libérales du gouvernement", prévient Pierre Bonnet, élu à la direction confédérale de la CGT.

Les "premiers de corvée" en colère

Dans le cortège à Toulouse, les cheminots défilent à côté des fonctionnaires, des travailleurs sociaux, des chercheurs mais aussi de nombreux soignants en blouse blanche. "On n'a pas été entendu sur le manque de moyens humains, le nombre de lits, c'est inadmissible, on s'attend à une seconde vague et on a rien de plus !" s'agace Marie, infirmière au CHU de Toulouse. "Le gouvernement ne nous rassure pas du tout", ajoute Céline Astugue, secrétaire adjointe de la CGT Santé Action Sociale, travailleuse en Ehpad.

On veut des embauches, des vraies augmentations de salaire, pas les petites primes du Ségur

Les manifestants dénoncent le plan de relance du gouvernement, qui oublie selon eux les salariés. "Pendant la période de confinement, on s'est rendu compte que ce sont les salariés qui créent la richesse, les actionnaires eux ne servent à rien", explique Jérome Monamy, secrétaire générale de la CGT cadre et maîtrise cheminots de Toulouse.

Les caissières ont tenu pendant le confinement, quelle reconnaissance ont-elles ? Il y a des plans de licenciement, c'est plus qu'un manque de reconnaissance à ce niveau-là

De très légères perturbations dans les transports

D'autres rassemblements sont organisés dans la région, à Albi, Montauban ou encore à Auch en début d'après-midi. Du côté des transports, c'est une journée "presque normal", tous les TGV et les Ouigo circulent. Un train Intercités est supprimé entre Rodez et Paris. Sur le réseau TER, quelques lignes voient leurs horaires modifiées, notamment les lignes Auch/Toulouse, Aurillac/Toulouse et Brive/Toulouse. Plus d'informations sur le site TER Occitanie.