Grève pour la hausse des salaires : quelle évolution ces dernières années ?

Ce jeudi 10 novembre, la CGT appelle de nouveau à la grève. Des perturbations sont annoncées , notamment dans les transports franciliens. Le syndicat réclame un coup de pouce pour le SMIC, une hausse du point d’indice de la Fonction publique, et l’indexation des salaires et des retraites sur l’inflation. Mais qu'en est-il de l'évolution des revenus ces dernières années ?

Le SMIC en augmentation

Actuellement, une personne payée au SMIC gagne 1 678 euros brut (1 329 euros net) par mois, si elle travaille 35 heures par semaine, selon l' INSEE . Ce montant est revalorisé automatiquement le 1er janvier de chaque année. Le Code du Travail prévoit également une augmentation, dès que l'inflation dépasse les 2 %. Le SMIC a donc évolué une nouvelle fois en mai, puis en août. Au total, il a augmenté de plus de 5 % cette année. En 2015, le salaire minimum était de 1 457 euros brut. Plus de 200 euros de moins qu'en 2022.

Faible évolution pour la Fonction publique

Selon les dernières données de l'INSEE , en 2020, un employé du secteur privé gagnait 2 520 euros net par mois, salaire qui a augmenté de 170 euros depuis 2015. Mais cette moyenne inclut tous les revenus confondus. À titre de comparaison, le salaire médian dans le secteur privé s'élevait à 1 789 euros net par mois en 2016, pour les hommes. Cela signifie qu’un Français sur 2 gagne plus de 1 789€. Et l’autre moitié gagne moins de 1789 euros.

Dans la Fonction publique, l'évolution des salaires reste très faible. Ils ont augmenté d'à peine 50 euros en 5 ans, passant d'un salaire moyen à 2 330 euros en 2015 à 2 380 euros en 2020.

Evolution des salaires dans la Fonction publique de 2015 à 2020. - Insee (Capture écran)

Les prix à la consommation explosent

Dans le même temps, l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat, a atteint un niveau inégalé depuis près de 37 ans. De 0 % en 2015, elle est estimée à 6,2 % cette année, en octobre selon l'Insee. Le mois dernier, la hausse des produits alimentaires, à laquelle les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leurs revenus, était particulièrement forte : à 11,8 % sur un an, et même 16,9 % pour les produits frais. Les prix de l'énergie ont de leur côté augmenté de 19,2 % contre 17,9 % en septembre, et ce, malgré la prolongation de la ristourne à la pompe par le gouvernement.