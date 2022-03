Grève pour les salaires et les retraites : nouvelle manifestation à Metz ce jeudi

Les syndicats CGT, FSU, Solidaires, Unsa et des organisations lycéennes appellent à une nouvelle journée de grève ce jeudi 17 mars pour les salaires et les retraites. Les fonctionnaires notamment comptent bien se faire entendre à un mois de l'élection présidentielle.

Le 27 janvier, un millier de manifestants défilaient dans les rues de Metz pour la défense des salaires et des retraites. Une nouvelle manifestation se tient ce jeudi 17 mars, à 11h, au départ de la préfecture de la Moselle, à l'appel des syndicats CGT, FSU, Solidaires, Unsa et d'organisations lycéennes.

Pas de mesurettes sur les salaires

Les syndicats entendent maintenir les questions sociales dans un agenda et une campagne pour l'élection présidentielle bousculés par la guerre en Ukraine. Les revendications sont pourtant nombreuses, à commencer par le pouvoir d'achat. Sur cette question, les fonctionnaires ont eu la bonne surprise d'apprendre cette semaine du gouvernement que le point d'indice qui sert de base de calcul à leur salaire, gelé depuis 2017, sera revalorisé d'ici cet été pour tenir compte de l'inflation. Une bonne surprise pour Sébastien Hesse, animateur à la CGT fonction publique d'Etat en Moselle et secrétaire général de la CGT à la DREAL Grand Est, qui prévient toutefois qu'il ne se contentera pas d'une mesurette. "Aujourd'hui, le delta entre la valeur du point d'indice et le salaire des 5 millions d'agents publics et l'augmentation des prix avec l'inflation, on l'estime à 11,5% en 10 ans. On ne va pas se satisfaire de miettes ou de mesures de façade, donc on réclame au moins 10% d'augmentation immédiate."

La ligne rouge des retraites

Sur la question des retraites, Emmanuel Macron souhaite remettre le dossier de la réforme sur la table en cas de réélection, notamment via un allongement de l’âge légal de départ à la retraite. Une ligne rouge pour Sébastien Hesse qui réclame "des postes pour l'emploi des jeunes" et de "ne pas laisser les jeunes, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, travailler au détriment de leur santé jusqu'à 65 ans. C'est une mesure particulièrement sévère et inégalitaire contre tous les agents qui travaillent sur le terrain et exercent des métiers pénibles."

Sébastien Hesse, de la CGT fonction publique d'Etat en Moselle, invité de France Bleu Lorraine Copier

Ce mouvement aura pour conséquences des perturbations dans de nombreux services publics comme les transports, réseaux d'agglomérations comme TER, ou les cantines scolaires.