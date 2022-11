Grève pour les salaires : mouvement reconduit chez Arquus Saint-Nazaire

"On ne vit pas, on survit" résume cette mécanicienne, en CDI depuis le mois de juin après avoir suivi une formation spéciale. Avec des salaires qui tournent autour de 1400 euros net par mois, des conditions de travail parfois pénibles, "dans de tous petits véhicules blindés, accroupis ou pliés en deux toute la journée" ces salariés du site Arquus à Saint-Nazaire ont un sentiment d'injustice. "On nous demande beaucoup, on se donne à fond et au final on a rien. La direction ne veut pas céder, nous non plus, on n'a plus rien à perdre" assure une jeune contrôleuse de ligne.

Des fins de mois dans le rouge, un ras-le-bol profond, les salariés d'Arquus sur le site de l'Immaculé à Saint-Nazaire reconduisent la grève © Radio France - Hélène Roussel

Après deux débrayages très suivis la semaine dernière, la grève de ce mercredi a rassemblé autour de 150 salariés, "mais c'est 85% de l'unité de production, toutes les lignes sont à l'arrêt, c'est du jamais vu en 25 ans. C'est vous dire le degré de désespoir chez certains" précise Romain Russon, délégué CFDT.

Le DRH du groupe, qui s'occupe de la maintenance des véhicules de l'Armée de Terre, est venu de Paris ce mercredi matin pour fermer les portes. "Soi-disant que les taux horaires sont alignés sur ceux de la région, en attendant, Arquus n'arrive plus à embaucher de jeunes mécaniciens, c'est bien qu'il y a un problème de valorisation", selon Romain Russon.

J'ai 4 enfants, il faut les nourrir, ça devient difficile" - un salarié Arquus embauché il y a moins d'un an

"J'ai 4 enfants, je pensais en arrivant ici avoir au moins la sécurité financière, ce n'est pas le cas. On doit faire des croix sur tout si on ne veut pas finir dans le rouge tous les mois. Alors, oui, on se battra jusqu'au bout" témoigne ce salarié, embauché il y a moins d'un an.

Le mouvement a été reconduit pour ce jeudi, journée de mobilisation nationale pour les salaires. Le site de Saint-Nazaire rejoint ce jeudi dans la grève par les 4 autres sites du groupe Arquus (Limoges, Garchizy, Marolles et Versailles).

