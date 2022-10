Grève du 18 octobre : plusieurs rassemblements en Loire-Atlantique et en Vendée

Va-t-on vivre un mardi noir ? Dans la continuité du mouvement social qui se poursuit dans les raffineries, dont celle de Donges , l'intersyndicale appelle tous les secteurs à se mobiliser pour une augmentation des salaires, principal mot d'ordre de cette journée d'action nationale.

Tracts, débrayages et AG sur les lieux de travail

En Loire-Atlantique, la CGT-FO-FSU et Solidaires "se préparent activement dans de nombreuses entreprises et administrations, il faut amplifier le mouvement pour exiger partout l'ouverture de nouvelles négociations salariales", indique leur communiqué. Avec d'abord le matin, des piquets de grève et des assemblées générales sur les lieux de travail. Ce sera le cas par exemple aux lycées professionnels Michelet, à Nantes et Brossaud Blancho ou encore Boulloche, à Saint-Nazaire, devant le Conseil Départemental, à Nantes, devant les CPAM et dans les gares avec les cheminots mobilisés, à Nantes dès 6 heures, 9h30 à Saint-Nazaire.

De nombreuses entreprises privées sont également concernées : les salariés des Chantiers de l'Atlantique, de Typiak, d'Airbus, de BN ou encore de LU sont appelés à débrayer au moins une heure. Les ATSEM, les agents du périscolaire ou de la cantine également. Il y aura donc de nombreuses perturbations ce mardi dans les écoles.

Plusieurs rassemblements à la Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire et Nantes

L'intersyndicale a prévu plusieurs rassemblements en Loire-Atlantique et en Vendée afin de faire converger les grévistes vers un même point :

Un rassemblement à 15 heures à Nantes devant la préfecture.

Deux rassemblements à 12 heures à Saint-Nazaire : l'un au terre-plein de Penhoët, l'autre devant la Cité Scolaire en soutien au mouvement des lycées professionnels. On a tendance à l'oublier mais cette journée d'action était au départ lancée par les syndicats des lycées pro, très remontés contre la réforme annoncée par Emmanuel Macron, le mois dernier et qui doit réduire les heures de cours au profit de l'apprentissage.

10h30 place Napoléon à la Roche-sur-Yon.

Chez FO Airbus, on refuse de faire de la politique"

Un bémol demeure néanmoins sur le site Airbus de Montoir-de-Bretagne où Force Ouvrière Métaux se désolidarise de l'intersyndicale. "Nous ne faisons pas de politique et nous ne commençons pas une négociation par la grève", assure le syndicat dans son communiqué distribué aux médias, ce lundi matin. Et de rappeler qu'un accord a été signé et que la direction doit faire des propositions cette semaine pour faire face à l'inflation.