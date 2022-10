Grève : quatre syndicats et de nombreuses professions dans le cortège de Poitiers

Une journée de grève interprofessionnelle s'est tenue partout en France mardi 18 octobre, à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT, Sud Solidaires, Force Ouvrière et la FSU. Plus de 100.000 personnes ont manifesté dans environ 150 villes de France. Parmi les principales revendications, la hausse des salaires dans tous les secteurs et le soutien aux salariés réquisitionnés dans les raffineries. À Poitiers, il y avait 1.500 manifestants selon la CGT, 500 selon la police. De très nombreuses professions étaient représentées dans le cortège.

Une revendication phare : la hausse des salaires

Dans la foule, Bruno, qui travaille dans une entreprise d'agro-alimentaire à Chasseneuil-du-Poitou : "Mon salaire brut est de 1.800 euros. Au bout de 40 ans d'entreprise, je trouve ça un peu maigre", confie-t-il. Il insiste sur la nécessité de parler de salaire brut, "car la majorité de mes collègues travaillent en 2x8, 3x8 et arrivent à faire leur rémunération nette grâce à des variables : ils viennent travailler la nuit, les week-ends, les jours fériés". Malgré l'inflation, son entreprise n'a pas souhaité rouvrir de négociations salariales.

Karine, 47 ans, est aide-soignante au CHU de Poitiers. Elle vit elle aussi avec moins de 2.000 euros par mois. "On ne veut pas avoir à se serrer la ceinture à la fin du mois", lance-t-elle.

On veut pouvoir ne pas avoir à faire un choix entre se chauffer, manger, ce n'est pas possible.

Des grévistes solidaires des salariés réquisitionnés dans les raffineries

Habituée des assignations à l'hôpital (réquisitions de salariés pour la permanence des soins, en cas de grève), Karine est solidaire des salariés réquisitionnés dans les raffineries. "On sait ce que c'est, donc aujourd'hui on est en soutien vis-à-vis d'eux car ils ne sont pas du service public, donc ils ont le droit de faire grève. C'est un droit pour lequel ils ont combattu, qui a été obtenu."

De réquisitionner d'office, plutôt que de négocier les salaires, c'est inacceptable.

Des organisations politiques étaient également présentes, comme le Nouveau Parti Anticapitaliste et les Jeunesses Communistes. Un cortège diffus, mais solidaire, qui a rapidement rejoint celui des enseignants en lycée professionnel, devant le rectorat, avant de retourner à la préfecture.