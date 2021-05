Grève reconductible chez Keolis pour dénoncer la dégradation des conditions de travail

Attention si vous devez prendre le bus dans l'Oise, les transports commerciaux et scolaires assurés par la société Keolis Oise seront perturbés. Les chauffeurs sont en grève reconductible à partir de ce lundi. À l’appel de trois syndicats - UST-CGT-CFDT - ils protestent contre la dégradation depuis plusieurs années de leurs conditions de travail, qui empirent encore aujourd'hui avec la situation sanitaire. Un préavis de grève a été déposé pour une trentaine de jours jusque début juillet dont aujourd'hui (lundi 3 mai), demain (mardi 4 mai) et vendredi 7 mai 2021.

Parkings délabrés sans toilette

Des parkings en mauvais état, des bus qui ne sont plus désinfectés le soir malgré la covid-19, cela fait plusieurs années que les chauffeurs subissent la dégradation de leurs conditions de travail selon Laurent Caron, délégué syndical CGT chez Keolis Oise. Il travaille depuis onze ans sur la ligne 42 Amiens/Beauvais, qui sera perturbée: "La plupart des collègues sont sur des parkings où il n'y a pas de toilette. Nous avons aussi beaucoup de conductrices, c'est dégradant de devoir se planquer sur un parking pour un besoin naturel, déplore-t-il. Sur la ligne 42, nous sommes sur un parking dans la zone industrielle nord d'Amiens, sans toilette ni éclairage. C'est très dangereux et il y a déjà eu des accidents du travail. Cela fait sept ans que nous alertons la direction".

Parking en très mauvais état où se garent les bus Keolis dans la zone industrielle nord d'Amiens. - Photo CGT Keolis

La crise sanitaire a agravé ces problèmes d'hygiène et les syndicats regrettent que leurs bus ne soient plus désinfectés chaque soir. "Ils sont désinfectés s'il y a un cas positif ou un cas contact", explique la direction.

Problèmes récurrents de plannings

Mais les chauffeurs dénoncent aussi des problèmes récurrents de planning. "Il n'y a pas d'équité, poursuit Laurent Caron, en chômage partiel sur la ligne 42. On donne toujours le travail aux mêmes personnes. Par exemple la ligne 42 est coupée en deux secteurs, aujourd'hui sur Amiens vous avez des chauffeurs en chômage partiel et de l'autre côté, on fait travailler les chauffeurs de Beauvais à fond. On peut aussi nous faire travailler beaucoup d'heures sur la première semaine et sur la deuxième on va nous réduire les horaires au maximum pour ne pas déclencher les heures supplémentaires. La direction veut faire des économies, je le comprends avec la situation de Covid, mais ce n'est pas incompatible avec une amélioration des conditions de travail", plaide le représentant syndical CGT.

40% de pertes pour Keolis avec la crise sanitaire

Les lignes scolaires du sud de l’Oise pourraient aussi être perturbées. La direction de Keolis Oise explique qu'avec la crise sanitaire et les annonces gouvernementales (fermetures des écoles, confinements, déconfinements...), l'entreprise n'a pas le choix de modifier les plannings au dernier moment. Elle doit aussi faire face à des pertes financières importantes : 40% de pertes de recettes en un an. "Quand on a moins de clients, on réduit l'offre, explique Laurent Tonon, directeur de Keolis Oise. Si vous prenez l'exemple de la ligne 42 entre Amiens et Beauvais, les universités sont fermées. Il y a même des bus qui circulent avec seulement deux clients. On est forcément amené à modifier les enchaînements des journées pour rationaliser l'offre de transports."

La direction table sur 35% de grévistes. Elle attend les annonces de déconfinement pour pouvoir avancer sur les négociations avec les syndicats, notamment en trouvant des lieux de pause avec toilettes. Les syndicats espèrent que les deux tiers des 180 chauffeurs se mobiliseront.

Les usagers sont invités à se renseigner sur le site Oise Mobilité, 24 heures avant un voyage.