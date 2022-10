Grève reconduite à la raffinerie de Donges, mais elle va livrer un peu de carburant

La grève est reconduite jusqu'au mercredi 19 octobre à la raffinerie de Donges et donc malgré l'accord sur les salaires trouvé entre la direction de Total et une partie des syndicats, notamment la CFDT : 7% de plus par mois à partir de novembre et des primes de 3 à 6.000 euros.

Sauf qu'à Donges, ce sont la CGT et FO qui sont à la barre. Le mouvement de grève se poursuit donc avec tout de même une petite différence. Du carburant sera livré - un peu - sans qu'on sache quelle quantité et sans qu'on sache précisément quand. C'est ce qu'a annoncé le délégué CGT de Donges, Fabien Privé Saint-Lanne.

"Nous allons livrer un minimum"

"Nous avons tenu compte des tensions aujourd'hui dans le pays", assure le syndicaliste. "La question de l'arrêt des installations se posera la semaine prochaine. Dans cette attente, nous livrerons à la population du carburant afin d'apaiser les tensions. Nous sommes une organisation syndicale responsable. Donc, nous livrerons en partie du carburant pour apaiser les tensions, mais certainement pas tous les jours. Et cette modalité-là est ponctuelle pour le week end. Il est hors de question de livrer du carburant comme nous le faisons en marche normale. Nous allons livrer un minimum. Il ne s'agit pas d'opposer les Français les uns aux autres. Il s'agit au contraire de les rassembler, demain, face à des directions générales, à des entreprises et à un gouvernement qui veut s'attaquer à leurs droits sur la question du pouvoir d'achat". Il appelle aussi à la généralisation de la grève à partir de mardi comme l'ont déjà fait la CGT et plusieurs autres syndicat.