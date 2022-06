Grève reconduite chez Soitec, à Bernin

C'est la grève pour une durée indéterminée, chez Soitec à Bernin. Un mouvement lancé spontanément par l'équipe du soir, vendredi dernier. Depuis, les syndicats CGT et FO ont rejoint le mouvement mais pas la CGC-CFE. Ce mercredi, la grève a été reconduite à l'unanimité, tandis qu'un piquet de grève se tient devant l'entrée de l'entreprise qui fabrique des semi-conducteurs.

On veut que notre travail soit reconnu à sa juste valeur - un salarié

Sur des draps tendus, on peut lire : "Dirigeants gavés, salariés oubliés." Les salariés réclament une amélioration de leurs conditions de travail et une revalorisation de l’intéressement sous forme d’actions gratuites. Le mouvement intervient au lendemain de la présentation de résultats financiers records avec un chiffre d’affaires en hausse de 48 % à 863 millions d’euros et un bénéfice net de 202 millions d’euros, qui a presque triplé en un an.

Le piquet de grève devant Soitec, ce mercredi après-midi, après la reconduction de la grève © Radio France - Véronique Pueyo

Il y a un an déjà il y avait eu des débrayages dans l'usine pour dénoncer de mauvaises conditions de travail. En avril, l'entreprise a été impactée par l'incendie criminel du pont de Brignoud qui a privé Soitec d'électricité durant une journée. Il faut depuis rattraper le retard. D'où la pression que dénoncent les salariés, comme Ella, 18 ans de boite, opératrice et syndiquée CGT : "Les conditions de travail se sont dégradées, les gens sont à bout. Dans d'autres entreprises, y a eu des drames, faut les éviter, on n'en est pas loin. Y a beaucoup de gens absents et malgré tout, on nous demande de faire le chiffre prévu. La pression est insoutenable, pour qu'au final, on se retrouve avec 14 actions gratuites, alors que là-haut, ils en ont plein. Mais la richesse de cette entreprise, c'est nous qui la faisons. On a été là pour le Covid, on a déjà essuyé 3 PSE. C'est notre travail, on ne veut pas le perdre mais on veut être respecté. On nous dit qu'on est des enfants gâtés mais c'est faux. On veut juste que notre travail soit reconnu et qu'on nous respecte."

Les syndicats surpris par la force du mouvement

Fabrice Lallement, délégué syndical et secrétaire de la CGT, chez Soitec, résume la situation, après avoir pris la parole devant les salariés en grève : "Je ne vous cache pas que quand le mouvement a démarré, de la base, _on a été surpris, voire un peu dépassé_, car on venait de négocier le NAO, qu'on a signé. Mais maintenant, on a tous à prendre nos responsabilités. On doit trouver une solution. La direction nous traite d'irresponsables, mais ce sont eux les irresponsables s'ils ne se remettent pas autour de la table."

Du coté de Force Ouvrière, on ne comprend pas pourquoi la direction a brutalement mis fin, mardi, aux négociations qui avaient débuté lundi : "Ce n'est jamais arrivé dans une entreprise comme la nôtre où il y a un dialogue social depuis 30 ans. On envoie un appel à l'aide à notre directeur général pour qu'il dise au DRH qu'il faut qu'on discute!"

Selon FO, les salariés réclament 1500 euros d'abondement par an pour lutter contre l'inflation qui est repartie la hausse et un geste sur l'intéressement.

Des applaudissements et des fumigènes ont salué la reconduction de la grève -

Salomé Robin, 19 ans, de la France Insoumise et candidate Nupes, en lice pour le deuxième tour des Législatives, sur la première circonscription, face au ministre Olivier Véran, était venue soutenir les grévistes. " Ce ras-le-bol des salariés de Soitec, c'est la preuve qu'il faut partager la richesse. C'est notre programme !"

La direction de Soitec campe sur ses positions

La direction de Soitec nous a fait parvenir ce communiqué : "Un accord salarial a été signé en avril à l’unanimité avec les trois syndicats pour faire face à l’inflation, qui prévoit des augmentations moyennes de plus de 7% pour les opérateurs. Soitec a également confirmé mettre en place un dispositif d’actions gratuites de performance pour tous les salariés, d’une valeur correspondant à 2 mois de salaire, plaçant le Groupe en véritable pionnier en matière de partage de la valeur. Ces propositions portent la rémunération globale intégrant participation, intéressement et actions gratuites à 18 mois par an. Le Groupe compte sur le sens des responsabilités de chacun pour que l’activité revienne rapidement à la normale. "