Grève reconduite jusqu'au 6 janvier sur le réseau TER lorrain

La grève sur le réseau TER lorrain lancée le 11 décembre dernier va se prolonger. Les cheminots l'ont décidé en assemblée générale ce lundi 2 janvier. Les contrôleurs et conducteurs dénoncent toujours le plan de transport mis en place par la SNCF le 11 décembre dernier, le jugeant trop fourni par rapport aux effectifs. La grève va donc se poursuivre jusqu'au vendredi 6 janvier au moins, date de la prochaine assemblée générale.

Les perturbations se font sentir principalement dans le sud de la région avec des liaisons très rares entre Meurthe-et-Moselle et Vosges par exemple. Pour ce mardi 3 janvier, il n'y aura que trois trains le matin dans le sens Nancy-Epinal, trois trains et trois cars entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges. L'axe Nancy-Metz est un peu plus préservé mais il faudra compter sur "seulement" trois liaisons sur cinq pour cette journée du mardi 3 janvier.

Les prévisions de trafic sur l'axe Nancy-Metz

Les prévisions de trafic sur l'axe Nancy-Epinal-Remiremont

Les prévisions sur l'axe Epinal - Saint Dié

