Les enseignants en première ligne contre la réforme des retraites dans l'Hérault

Montpellier, France

La mobilisation contre la réforme des retraites, le 5 décembre, prend forme. Les syndicats attendent une grève très suivie, notamment chez les enseignants. Une estimation du syndicat FSU de l'Hérault, principal syndicat des professeurs des écoles, indique jusqu'à 85% d'enseignants grévistes et les 2/3 des écoles du département fermées.

Un service minimum est mis en place dans les écoles de Béziers. Au centre de loisir Malbosc pour les maternelles, au centre de loisir Brassens pour les primaires.

Jusqu'à 40% de pension en moins

La nouvelle retraite à point fait des enseignants les grands perdants de la réforme : ils bénéficiaient jusque-là d'un calcul de leur retraite sur la base de leurs six derniers mois de carrière qui visait à compenser la quasi-absence de primes et des revenus qui augmentent tardivement. Plusieurs syndicats ont mis en ligne des simulateurs pour permettre d'évaluer sa future retraite avec le nouveau calcul.

"On fait des simulations par rapport aux informations qu'on a, ça va jusqu'à 40% de pension de retraite en moins par rapport au système actuel !, s'étrangle Stéphane Audebeau, le secrétaire départemental de la FSU 34, également professeur de Sciences Économiques et Sociales. C'est des pensions en moins, et ça risque d'être des années de travail en plus, mais là-dessus c'est le grand flou, _il risque d'y avoir pas mal de dégradations_. Donc à partir de là on ne peut que être mobilisés".

Des profs motivés

Du côté des syndicats, on se réjouit du regain de mobilisation entraîné par cette réforme. "On est sur des niveaux similaires à 2003 et 2010, souligne Stéphane Audebeau. Depuis quelques années on constatait que la mobilisation retombait, mais là, avec toutes les attaques que subis notre monde professionnel, l'école de la confiance, etc, _les collègues prennent conscience vraiment de ce qui les attend_. Cette année plus que jamais, on parle vraiment dans les salles des profs de souffrance au travail. À cela s'ajoute maintenant une dégradation future de nos pensions de retraites...à un moment donné on est obligé de dire stop", souffle-t-il.

La manifestation du 5 décembre partira à 10h30 au Peyrou à Montpellier.