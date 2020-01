Grève retraites : 30 mille euros récoltés par la CGT Cheminots de Toulouse

Toulouse, France

Dans plusieurs villes de France, des cagnottes ont été ouvertes par les syndicats de cheminots pour soutenir les grévistes. À Toulouse, où la mobilisation est bien suivie, la CGT Cheminots a récolté environ 30.000 euros.

"Une cagnotte pour remplir un jour une assiette mais pas plus" — Sébastien Aïssou

Sébastien Aïssou, secrétaire général adjoint de la CGT Cheminots à Toulouse, espère surtout une forte mobilisation demain (jeudi) dans les rues : " C'est surtout une cagnotte de solidarité, si on compare cette cagnotte au nombre de grévistes on sait qu'elle ne permettra qu'à remplir un jour une assiette mais pas plus, ce sera vraiment une somme symbolique. Mais les chèques et les applaudissements ne suffisent pas, la propre définition d'une grève c'est bien d'arrêter la production".

"On appelle tous les salariés à se mettre en grève pour faire reculer le gouvernement"— Sébastien Aïssou

La CGT réclame, depuis le début du mouvement, le retrait total du texte de loi. De nouvelles manifestations sont prévues ce jeudi partout en France.