Grève Retraites : Les perturbations dans les transports azuréens pour ce mercredi

Alpes-Maritimes, France

Nouvelle veillée d'armes dans les centrales syndicales ! Ce mercredi sera un nouveau mardi de mobilisation contre les retraites. Pour la sixième fois depuis début décembre, les réseaux de transports en communs de la Cote d'Azur seront très touchés.

Nice

Aucun tramway et peu de bus dans la métropole de Nice.

Pour les bus voici les lignes à l’arrêt ce mardi :

Les lignes de tramway 1, 2 et 3.

Les lignes de bus régulières 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 56, 57, 64, 75, 80, 82, 83, 87, Cadam est, Cadam semi-direct.

Les lignes scolaires C, E, F, P, W, École du château et 75D.

Le service public de transport des personnes à mobilité réduite, Mobil’Azur.

Voici les lignes simplement perturbées :

Les lignes régulières 19, 31, 40, 43, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 66, 70, 84

La ligne scolaire R

La ligne à la carte C5

Les lignes qui ne sont pas perturbées :

Les lignes de bus régulières 9, 22, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 79, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 706, Lignes Express 1, 2 et 3, CADAM Nord.

Les lignes scolaires A, K, L, M, S, V, T Gilette, 51C, 51D, Cap d’Ail, SLV1, SLV2, SLV3, SLV4, SLV5, Cagnes-sur-Mer G, H, I, O, Q, T/Y, Vallées (741 à 745), 510a, 510b, 510c, 510d.

Les lignes à la carte C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, C10 et Haut-Pays.

Comme à chaque mouvement de grève, le stationnement sera gratuit en ville de Nice.

Antibes

Envibus communique et annonce aucun bus urbain à Antibes dans la journée de mercredi.

Pour l'heure pour Menton et Cannes, le trafic est normal. Perturbations également sur les chemins de Fer de Provence. Avec six allers-retours entre Nice et Colomars. Enfin la SNCF communiquera son plan de transport dans la journée de mardi.