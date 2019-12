Grève SNCF : 14 TGV seront affrétés dimanche pour 5.000 enfants qui voyagent seuls

La SNCF annonce ce vendredi que 14 TGV seront affrétés pour 5.000 enfants qui voyagent seuls ce dimanche, pour leur permettre de retrouver leurs familles pour Noël. De très nombreux parents étaient en colère après la suppression du service d'accompagnement "Junior et Compagnie" jusqu'au 24 décembre.

Après la polémique liée à l'annulation du service d'accompagnement "Junior et Compagnie" entre le 20 et le 24 décembre, la SNCF a annoncé avoir trouvé une solution ce vendredi : dimanche, 14 TGV seront affrétés et réservés à 5.000 enfants qui voyagent seuls, a annoncé Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF.

Des TGV au départ de Paris, retour le dimanche suivant prochain

Ces trains allers-retours desserviront Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, Paris-Rennes, Paris-Lille et Paris-Strasbourg. Le retour s'effectuera le dimanche suivant.

Des conducteurs revenus au travail ont permis de trouver une solution

"On est en train de recontacter toutes les familles dont le voyage a été annulé pour leur proposer cette solution", précise Rachel Picard. Ce changement a été "rendu possible par de nouvelles ressources de conducteurs revenus au travail", a indiqué un porte-parole.

Mercredi, la SNCF avait annoncé que pour permettre à un maximum de voyageurs ayant un billet de circuler ce week-end malgré la grève, le service d'accompagnement Junior & Compagnie était suspendu du 20 au 24 décembre. 6.000 enfants étaient concernés.