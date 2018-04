A la veille des premières perturbations des trains dues à la grève à la SNCF, une dizaine de cheminots du syndicat CGT ont tracté ce vendredi dans plusieurs gares de Meurthe-et-Moselle dont celle de Nancy. Le but : sensibiliser les usagers à leurs revendications.

Nancy, France

"La SNCF, défendons-la ensemble" : c'est le titre du prospectus syndical de la CGT distribué aux usagers dans les gares de Meurthe-et-Moselle dont Blainville, Lunéville, Varangéville et Toul ce vendredi matin. A Nancy, une dizaine de cheminots se sont mobilisés pour tracter aux points d'arrivée et départ des trains. Même si les voyageurs ne sont pas tous réceptifs et favorables à leur mouvement, beaucoup s'arrêtent pour en discuter.

Débattre avec les usagers

Le prospectus syndical contient des articles sur le statut des cheminots, leur point de vue sur l'ouverture à la concurrence ou leurs conditions de travail. De quoi entamer la discussion avec les voyageurs. "Les trains sont régulièrement en retard ou supprimés sur ma ligne. Si cette grève permet d'améliorer le trafic qui ne fonctionne plus bien alors pourquoi pas, raconte Séverine une voyageuse de la ligne Nancy-Saint-Dié. Après si ça ne change rien.... en tout cas ça questionne sur les moyens qui sont mis sur les TER."

"Pour moi il faudrait réformer, mais je comprends qu'ils fassent grève, c'est leur droit. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est une guerre de l'opinion publique, du coup c'est logique qu'ils soient auprès des usagers." — François étudiant de 23 ans.

"Etre sur le terrain, cela nous permet de discuter. Certains usagers prennent les infos et partent, d'autres les lisent et viennent nous poser des questions, _ça nous permet de débattre."_estime Tony Haby, conducteur de train à Nancy. Les cheminots CGT espèrent organiser d'autres opérations de tractages, pourquoi pas en intersyndicale. 36 jours de grève perlée sont prévus d'ici fin juin.