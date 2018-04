Pour ce 3° round de la grève perlée de la SNCF qui commence soir 20h, le trafic sera encore perturbé dans la région avec seulement 1 TER, et 1 Intercités sur 10 et un TGV sur 3 alors pour éviter les bouchons, d'être en retard au travail, certains salariés optent pour le télétravail ou le coworking.

Florence habite à Marly mais travaille dans une société de communication audiovisuelle à Lambersart, elle a pu s'arranger avec son patron pour faire du télétravail, demain ce sera sa 4° journée, du gagnant-gagnant pour elle et son patron assure la salariée

Je ne perds pas de temps sur la route, je n'arrive pas en retard au travail. Pour l'employeur c'est plus confortable d'avoir des gens qui sont disponibles tout de suite et quand on a passé 2 heures dans les embouteillages on est pas très disponible.

Mais Florence sait qu'elle ne pourra pas toujours travailler à domicile, elle sera parfois obligée de faire la route, elle espère donc que la grève se termine avant la date prévue

Son collègue Théo lui ne peut pas travailler à domicile car il fait de la production mais pour certains jours de grève, il s'arrange pour trouver un bout de canapé chez des copains ou de la famille à Lille pour éviter les galères du transport.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Et puis certains ont tenté le coworking, à quelques mètres de la gare, le Café@work a accueilli de nouveaux clients dans son espace de travail partagé équipé de fibre optique, avec plusieurs salles de réunion : des étudiants qui n'ont pas pu aller travailler à Lille ou encore des personnes qui ont du prendre le premier train de Paris et qui ont du patienter de longues heures avant leur rendez vous dans le Nord, et puis après pour reprendre le train.

D'ailleurs les gérantes espèrent bien "profiter" des grèves, elles offrent 50% de réduction aux abonnés SNCF, et 30 % à tous les autres salariés.

Pour connaître l'état du trafic sur votre ligne rdv sur le web sur le site de la SNCF et des TER des Hauts de France

Vous pouvez aussi vous renseigner par téléphone pour le trafic TER au 0 805 50 60 70 (Appels et services gratuits – lundi / vendredi, 6h / 20h) et pour les grandes lignes au 0 805 90 36 35.