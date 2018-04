Aucun train TER ne circulera dans les Landes dimanche 8 et lundi 9 avril en raison de la grève à la SNCF. Quelques bus de substitution seront mis en place. Toutes les prévisions.

Après 3 jours d'accalmie, la grève va reprendre de plus belle dimanche à la SNCF. Dimanche 8 avril et lundi 9 avril seront à nouveau des journées noires dans les gares landaises. Des cheminots cessent le travail contre le projet de réforme porté par le gouvernement et menacent de maintenir leur mouvement pendant plusieurs mois.

Les prévisions de circulation des TER dans les Landes

Aucun train TER ne circulera dimanche et lundi dans les Landes. La SNCF mettra tout de même en place - surtout lundi - des bus de substitution.

Pour le dimanche 8 avril

Ligne 40 : Bordeaux / Mont-de-Marsan

Départ de Mont-de-Marsan, vers Bordeaux, le 8 avril : un seul bus, à 18h30

Départ de Bordeaux, vers Mont-de-Marsan, le 8 avril : un seul bus, à 17h30

Ligne 61 : Bordeaux / Dax / Hendaye

Départ de Dax, vers Hendaye, le 8 avril : bus à 13h15, 17h15 et 19h05

Départ de Hendaye, vers Dax, le 8 avril : bus à 13h, 16h10 et 17h

Départ de Dax, vers Bordeaux, le 8 avril : un seul bus, à 19h10 (un autre départ est prévu à 19h45 de Dax, vers Bordeaux, sur la ligne 64)

Départ de Bordeaux, vers Dax, le 8 avril : un seul bus, à 17h

Ligne 64 : Bordeaux / Dax / Tarbes

Départ de Dax, vers Bordeaux, le 8 avril : un seul bus, à 19h45 (un autre départ est prévu à 19h10 de Dax, vers Bordeaux, sur la ligne 61)

Départ de Bordeaux, vers Dax, le 8 avril : un seul bus, à 17h

Départ de Dax, vers Pau, le 8 avril : un seul bus, à 19h05

Départ de Pau, vers Dax, le 8 avril : un seul bus, à 17h55

Pour le lundi 9 avril

Ligne 40 : Bordeaux / Mont-de-Marsan

Départ de Mont-de-Marsan, vers Bordeaux, le 9 avril : un seul bus le matin, à 5h30 ; et un seul bus le soir, à 18h30

Départ de Bordeaux, vers Mont-de-Marsan, le 9 avril : un seul bus le matin, à 5h30 ; et un seul bus le soir, à 17h30

Ligne 61 : Bordeaux / Dax / Hendaye

Départ de Dax, vers Hendaye, le 9 avril : bus à 5h30, 6h15, 8h25, 13h15, 17h15, 18h15 et 20h05

Départ de Hendaye, vers Dax, le 9 avril : bus à 5h15, 6h10, 13h, 16h10, 17h et 18h

Départ de Dax, vers Bordeaux, le 9 avril : un seul bus le matin, à 7h35 ; et un seul bus le soir à 20h10 (deux autres départs sont prévus à 6h50 et 19h45 de Dax, vers Bordeaux, sur la ligne 64)

Départ de Bordeaux, vers Dax, le 9 avril : un seul bus, à 18h (un autre départ est prévu à 17h de Bordeaux, vers Dax, sur la ligne 64)

Ligne 64 : Bordeaux / Dax / Tarbes

Départ de Dax, vers Bordeaux, le 9 avril : bus à 6h50, 7h35, 19h45 et 20h10

Départ de Bordeaux, vers Dax, le 9 avril : 17h et 18h

Départ de Dax, vers Pau, le 9 avril : 8h25, 13h20, 17h10 et 19h05

Départ de Pau, vers Dax, le 9 avril : 5h, 17h et 17h55

Les prévisions de circulation des TGV dans les Landes

Les prévisions de circulation des TGV pour la journée de dimanche devraient être connues d'ici samedi à 17h et celles pour lundi d'ici dimanche à 17h.