Grève SNCF des 4 et 5 janvier : trafic encore perturbé en Occitanie ce dernier week-end des vacances

Région Occitanie, France

La grève contre la réforme des retraites marquera samedi et dimanche, les 31 et 32e journée de conflit, un record pour un blocage en continu des transports depuis plus de 30 ans. De nouvelles perturbations sont donc attendues dans les gares ce week-end partout en France, même si la SNCF a annoncé une amélioration du trafic avec 7 TGV sur 10 samedi et 2 TGV sur 3 dimanche.

Le taux global de grévistes à la SNCF a enregistré une nouvelle baisse vendredi matin, tombant à 6,2%, son plus bas niveau depuis le début de la grève illimitée. Mais un tiers des conducteurs étaient en grève, selon la direction. Le taux de grévistes pourrait repartir à la hausse après le week-end, à la veille d'une rencontre entre partenaires sociaux et membres du gouvernement prévue le mardi 7 janvier et avant la nouvelle journée interprofessionnelle d'actions du jeudi 9 janvier.

Prévisions de trafic en Occitanie les 4 et 5 janvier

TER : 2 circulations sur 10 (majoritairement assurées par autocars)

Intercités : 4 trains sur 10

TGV : 5 trains sur 10 le samedi, 6 trains sur 10 le dimanche

Trains assurés les 4 et 5 janvier 2020 en Occitanie. © Radio France - Éric Turpin et Isabelle Lassalle

La SNCF recommande toujours aux voyageurs de reporter tout déplacement et indique que les titulaires de billets TGV Inoui, Ouigo et Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables.

Est-ce que mon train circule ?

Pendant toute la durée de la grève, l’information sur les trains du lendemain sera disponible tous les jours à 17h.

Trains régionaux : consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le 0800.31.31.31 (numéro vert gratuit)

: consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) TGV et Intercités : consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le 0805.90.36.35 (numéro vert gratuit)

: consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) OUIGO : consultez le site de OUIGO

: consultez le site de OUIGO Trains vers l'Espagne : consultez le site de la RENFE

Quelles solutions alternatives pendant la grève ?

Autocar : la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous.

: la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous. Covoiturage : consultez les sites des services de covoiturage comme La Roue Verte, MobiCoop, Roulez Malin, Klaxit ou BlaBlaCar.