Grève SNCF du 7 janvier : amélioration du trafic des trains en PACA

PACA, France

Alors que la grève illimitée contre le projet gouvernemental de réforme des retraites est entrée le week-end dernier dans son deuxième mois, la mobilisation des cheminots était stable ce lundi matin, à 6,3% (avec plus d'un tiers des conducteurs en grève). Une grève qui a occasionné un manque à gagner de plus de 600 millions d'euros à la SNCF. Ce mardi 7 janvier, au 34e jour consécutif de la mobilisation, le mouvement se poursuit, mais s'atténue, même si le trafic des trains reste toujours perturbé partout en France.

Alors qu'une rencontre entre partenaires sociaux est prévue ce mardi à Matignon, le gouvernement est à la recherche d'un compromis, avant la nouvelle journée interprofessionnelle d'actions du jeudi 9 janvier.

Les prévisions de trafic en PACA le 7 janvier

TER : 2 circulations sur 3

Marseille – Avignon : 40% du service assuré (50% en pointe)

: 40% du service assuré (50% en pointe) Marseille – Avignon via Arles et Cavaillon : 65% du service assuré (70% en pointe)

: 65% du service assuré (70% en pointe) Avignon – Carpentras : 50% du service assuré (60% en pointe)

: 50% du service assuré (60% en pointe) Marseille – Miramas via Martigues : 60% du service assuré (65% en pointe)

: 60% du service assuré (65% en pointe) Marseille – Aix-en-Provence : 67% du service assuré (90% en pointe)

: 67% du service assuré (90% en pointe) Marseille – Aubagne – Toulon : 60% du service assuré (75% en pointe)

: 60% du service assuré (75% en pointe) Toulon – Hyères : 6 trains TER + desserte restreinte par autocar

: 6 trains TER + desserte restreinte par autocar Toulon - Les Arcs : 50% du service assuré (65% en pointe)

: 50% du service assuré (65% en pointe) Les Arcs – Cannes : 6 trains TER + desserte restreinte par autocar

: 6 trains TER + desserte restreinte par autocar Marseille – Nice : 50% du service assuré

: 50% du service assuré Grasse – Cannes – Nice – Vintimille : 65% du service assuré (85% en pointe)

: 65% du service assuré (85% en pointe) Nice – Breil – Tende : 80% du service assuré

: 80% du service assuré Marseille – Briançon : 2 trains TER + desserte restreinte par autocar

: 2 trains TER + desserte restreinte par autocar Grenoble – Gap : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Valence – Gap – Briançon : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Gap – Briançon : 6 trains TER + desserte par autocars

: 6 trains TER + desserte par autocars Marseille – Lyon : aucune circulation

: aucune circulation Marseille – Montpellier : aucune circulation

TGV Sud-Est : 3 trains sur 4

TGV INOUI Axe Sud-Est : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 OUIGO : 4 trains sur 5

Le trafic sera normal sur Paris – Lille, quasi normal sur Paris – Lyon et Paris – Marseille. Neuf train sur 10 circuleront entre Paris et Bordeaux et entre Paris et Strasbourg. Pour Paris – Nantes, comptez sur 8 trains sur 10.

Intercités : trafic perturbé

Marseille - Bordeaux : 3 allers-retours

: 3 allers-retours Trains de nuit Paris - Briançon : aucune circulation pour la nuit du 6 au 7 janvier.

les trains assurés ce mardi 7 janvier en PACA © Radio France - Eric Turpin

Est-ce que mon train circule ?

Tous les TGV INOUI, OUIGO et Intercités disponibles à la vente jusqu'au mercredi 8 janvier inclus sont garantis et visibles sur l'assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de vente.

Les clients dont le train est supprimé ont la possibilité de se reporter sur un train dont la circulation est garantie. Échanges et annulations sont sans frais et sans surcoût. Vérifiez plusieurs fois la disponibilité sur les sites et applications. Des places sont disponibles tous les jours dans les TGV et Intercités. Des places de dernière minute sont disponibles à petits prix.

TER : le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30.

: le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30. TGV et Intercités : vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation.

: vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation. Ouigo : enfin, consultez le site OUIGO.com pour savoir si votre train est maintenu. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h.

La circulation des trains est perturbée sur l'ensemble des lignes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vérifiez les horaires chaque jour à 17h pour les trains et/ou les autocars du lendemain.

Quelle alternative pendant la grève ?

Autocar : la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous.

: la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous. Covoiturage : consultez les sites des services de covoiturage comme La Roue Verte, MobiCoop, Roulez Malin, Klaxit ou BlaBlaCar.