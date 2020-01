Grève SNCF du 8 janvier : trafic des trains toujours perturbé en Occitanie

PACA, France

Alors que la grève illimitée contre le projet gouvernemental de réforme des retraites est entrée le week-end dernier dans son deuxième mois, la mobilisation des cheminots était stable ce lundi matin, à 6,3% (avec plus d'un tiers des conducteurs en grève). Ce mouvement de protestation a occasionné un manque à gagner de plus de 600 millions d'euros à la SNCF. Ce mercredi 8 janvier, au 35e jour consécutif de la grève, le trafic des trains reste toujours perturbé partout en France.

Un pas en direction de la CFDT : après avoir ouvert mardi un nouveau round de concertations sur la réforme des retraites, Édouard Philippe a proposé de réunir les partenaires sociaux vendredi à Matignon pour discuter d'une conférence de financement. "L'idée est bonne mais nous devons nous mettre d'accord sur le mandat de cette conférence de financement, sur le délai qui lui sera accordé pour aboutir ou dégager des solutions consensuelles", a déclaré le Premier ministre.

Les prévisions de trafic en Occitanie le 8 janvier

TER : 5 circulations sur 10

: 5 circulations sur 10 Intercités : 3 trains sur 10

: 3 trains sur 10 TGV : 5 trains sur 10

Les trains assurés en Occitanie le 8 janvier 2020. © Radio France - Éric Turpin et Isabelle Lassalle

Est-ce que mon train circule ?

Tous les TGV INOUI, OUIGO et Intercités disponibles à la vente jusqu'au dimanche 12 janvier inclus sont garantis et visibles sur l'assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de vente.

Les clients dont le train est supprimé ont la possibilité de se reporter sur un train dont la circulation est garantie. Échanges et annulations sont sans frais et sans surcoût. Vérifiez plusieurs fois la disponibilité sur les sites et applications. Des places sont disponibles tous les jours dans les TGV et Intercités. Des places de dernière minute sont disponibles à petits prix.

TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le 0800.31.31.31 (numéro vert gratuit)

(numéro vert gratuit) TGV et Intercités : consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le 0805.90.36.35 (numéro vert gratuit)

: consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) OUIGO : consultez le site de OUIGO

: consultez le site de OUIGO Trains vers l'Espagne : consultez le site de la RENFE

Quelle alternative pendant la grève ?

Autocar : la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous.

: la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous. Covoiturage : consultez les sites des services de covoiturage comme La Roue Verte, MobiCoop, Roulez Malin, Klaxit ou BlaBlaCar.