Le trafic SNCF sera de nouveau très perturbé ce mercredi avec seulement 1 TGV sur 7 et 1 TER sur 5. La SNCF prévoit des places supplémentaires dans les trains entre Marseille et Toulon et entre Marseille et Avignon.

Marseille, France

Le trafic SNCF sera de nouveau très perturbé ce mercredi alors que le bras de fer entre les syndicats de cheminots et le gouvernement se poursuit. Un TGV sur sept devrait circuler mercredi 4 avril , ainsi qu'un TER sur cinq en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Un seul Intercité vers Bordeaux

Sur Marseille, comptez trois allers-retours seulement en TGV pour Paris et deux allers-retours entre Lyon et Marseille contre une centaine de TGV en temps normal. Il n'y aura quasiment pas d'Intercités. Pour se rendre à Bordeaux, un seul aller-retour au départ de Marseille est prévu.

Aubagne devrait être desservie

La SNCF prévoit sept allers-retours TER entre Marseille et Toulon contre quarante en temps normal. "Un arrêt est prévu à chaque fois à Aubagne", assure l'entreprise ferroviaire. Huit allers-retours TER entre Marseille et Avignon sont programmés, essentiellement aux heures de pointe. Et sur entre Marseille et Aix-en-Provence, quatorze allers-retours sont annoncés.

Des cars en renfort

Des cars sont également prévus : vingt entre Marseille et Avignon ainsi que treize entre Marseille et Aix-en-Provence. Quinze cars circuleront entre Marseille et Miramas via Martigues. Aubagne. La SNCF prévoit également "plus de places assises sur l'axe Marseille-Toulon et vers Avignon".