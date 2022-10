Grève : SNCF, éducation nationale, manifestations... le point sur la situation dans la Manche ce mardi

La grève dans les raffineries et dépôts Total Energies doit s'étendre à plusieurs secteurs. La CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et la Vie lycéenne appellent ce mardi les salariés de tous les secteurs à faire grève et manifester pour les salaires et les libertés syndicales.

De nombreux secteurs sont concernés par ce mouvement : transports, énergie, éducation nationale, fonction publique, cliniques, maisons de retraites…

France Bleu Cotentin fait le point sur la situation.

Manifestations

Plusieurs rassemblements sont prévus ce mardi :

l'intersyndicale prévoit du tractage dans les entreprises entre 8H et 10H

un rassemblement devant la sous-préfecture à 10H30

puis à 14H de nouveau distribution de tracts et collage en ville

grande manifestation à 17H30 devant la mairie de Cherbourg

rassemblements aussi à 17H30 devant la préfecture de Saint-Lô et devant les sous-préfectures d'Avranches et de Coutances

SNCF

Selon les prévisions communiquées ce lundi par la SNCF , "des perturbations sont à prévoir sur l’ensemble du réseau avec en moyenne 1 train sur 2 sur les lignes : Caen-Le Mans-Tours, Caen-Cherbourg, Caen-Lisieux-Trouville/Deauville et Caen-Coutances-Granville-Rennes"

Et pour le le reste du réseau Nomad Train, il faut compter 2 trains sur 3 en moyenne.

Attention aussi aux bus que ce soit sur le réseau Cap Cotentin ou Slam sur Saint-Lô agglo… Et puis les chauffeurs routiers pourraient aussi massivement débrayer.

Des trains supprimés entre Cherbourg et Caen

Entre Cherbourg et Caen, seul le train de 7h20 n'est pas supprimé. Dans le sens inverse, deux trains sur six sont maintenus, ceux de 5h30 et 6h53.

Pour les trains entre Cherbourg et Paris, presque la moitié des trains sont supprimés dans les deux sens.

Plus de la moitié des train supprimés sur la ligne Paris-Granville

Seuls deux trains sur cinq circuleront de manière directe entre Paris et Granville, dans les deux sens.

La ligne Caen-Coutances perturbée

Il n'y aura aucun train direct entre Caen et Coutances, et ce, dans les deux sens de circulation.

► Les prévisions de circulation des trains à retrouver sur le site internet de Nomad SNCF

Pourquoi la grève à la SNCF à l'appel du syndicat Sud Rail et de la CGT ? Les cheminots demandent une meilleure rémunération comme l'explique Guillaume Dauxais, délégué syndicat chez Sud Rail à France Bleu Normandie : "Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des cheminots a chuté, l'entreprise n'est plus du tout attractive et je vois de nombreux collègues quitter la SNCF", constate Guillaume Dauxais, délégué syndicat chez Sud Rail.

Autre point de contestation : l'ouverture à la concurrence des lignes de trains normandes, "qui est au programme des discussions en séance du Conseil régional de Normandie aujourd'hui, explique Guillaume Dauxais, et qui devrait dans un premier temps concerner l'étoile de Caen, c'est-à-dire les trains qui rayonnent entre la capitale du Calvados et les villes secondaires de la région." Suite à une directive européenne, les régions peuvent ouvrir la gestion de leurs lignes ferroviaires à d'autres entreprises, via un appel d'offre. "Nous estimons que ça ne fera que dégrader cette offre de service public et que les usagers comme les cheminots en seront lésés."

Énergie

A la centrale de Flamanville des agents sont en grève depuis 21H ce lundi soir. Et depuis 6H ce mardi matin ils filtrent et distribuent des tracts devant l'entrée de l'EPR.

Les salariés des centrales nucléaires, mobilisés depuis fin septembre, pourraient rejoindre le mouvement la grève dans les cinq raffineries et dépôts français du groupe TotalEnergies (sur les sites de Normandie, à Donges, La Mède, Feyzin et à Flandres) et ce malgré les réquisitions ordonnées par le gouvernement.

Éducation nationale

Les fédérations de l'Education nationale appellent, elles-aussi, à la mobilisation pour l’augmentation des salaires, la défense du droit de grève mais aussi contre la réforme des lycées professionnels . La FSU de la Manche se dit très mobilisée.

Le Mouvement national lycéen appelle au blocus dans tous les lycées.

Santé

Un appel à la grève est également lancé dans les cliniques et maisons de retraite à but lucratif. La CFDT Santé-sociaux appelle les salariés au débrayage "pour exprimer leur mécontentement face à la stagnation des salaires, alors que les résultats financiers des grands groupes se portent à merveille. Mouvement prévu au centre de rééducation de Granville "Le Normandy" , au centre de rééducation Korian de Siouville, à la polyclinique de la Baie à Avranches, à la polyclinique du Cotentin à Cherbourg et à l'hôpital privé Centre-Manche à Saint-Lô".

Le préavis de grève court jusqu'au 31 octobre