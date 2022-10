Grève : SNCF, éducation nationale, manifestations... le point sur la situation en Picardie ce mardi

La grève dans les raffineries et dépôts Total Energies doit s'étendre à plusieurs secteurs. La CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et la Vie lycéenne appellent ce mardi les salariés de tous les secteurs à faire grève et manifester pour les salaires et les libertés syndicales.

Plusieurs rassemblements sont également prévus en Picardie comme à Abbeville à 10H devant la mairie, à Amiens à 14h devant la maison de la Culture ou encore à Beauvais à 17H devant la préfecture de l'Oise.

De nombreux secteurs sont concernés par ce mouvement : transports, énergie, éducation nationale, fonction publique, cliniques, maisons de retraites... France Bleu Picardie fait le point sur la situation.

Les TER lourdement touchés par le mouvement

Les prévisions de trafic SNCF dans les Hauts-de-France pour ce mardi avec 1 TER sur 3, 2 TERGV sur 3 et le trafic TGV quasi normal. Selon la SNCF, le mouvement ne devrait toucher que "légèrement" l’Eurostar et n’aura pas d’impact sur le Thalys.

Plus d'informations à retrouver sur les itinéraires sur les applications de la SNCF.

Les bus Ametis circulent "à 100%"

Les bus circulent normalement, "à 100 %" sur le réseau Ametis", a annoncé à France Bleu Picardie la direction d'Ametis.

Il faudra toutefois s'attendre à des lignes aux trajets modifiés en fonction de la manifestation, qui doit se tenir ce mardi à 14h devant la maison de la Culture à Amiens.

Éducation nationale

Les fédérations de l'Education nationale appellent à la mobilisation pour l’augmentation des salaires, la défense du droit de grève mais aussi contre la réforme des lycées professionnels .

A Amiens, une vingtaine de restaurants scolaires seront fermés, tout comme certains accueils périscolaires. Un accueil minimum est mis en place pour les enfants. Des évolutions peuvent en effet intervenir jusqu’à mardi matin, rappelle la mairie.

* Restauration scolaire :

21 satellites de restauration resteront fermés : Jean Macé; Jules Barni ; la Neuville ; la Vallée ; Mercey ; Pigeonnier maternel ; St Pierre (maternel et élémentaire) ; Voltaire élémentaire ; Bords de Somme ; Longpré ; Renancourt ; Saint-Leu ; Saint-Roch ; Les Verrières + André Chénier ; Chemin des Hayettes ; Châteaudun maternel ; Delpech maternel ; Georges Brassens ; Faubourg de Hem ; Louise Michel.

* Accueil périscolaire :

8 accueils périscolaire fermés : Jean Macé (matin et soir) ; Noyon élémentaire (soir) ; Pigeonnier (soir) ; Les Verrières/Saint Roch maternel (soir) ; Saint-Leu/Maurice Honeste (matin et soir) ; St Roch élémentaire (soir) + Longpré (matin) ; Renancourt (matin et soir) ; Beauvillé et Voltaire le matin.

Pour rappel, la Ville d'Amiens met en place un accueil minimum ce mardi 18 octobre, de 8h à 18h au centre de Loisirs Edgar Quinet (9 rue Dupuis).

De son côté, le Mouvement national lycéen appelle au blocus dans tous les lycées.

La CGT Énergie appelle aussi à la grève

Les salariés des centrales nucléaires, mobilisés depuis fin septembre, pourraient rejoindre le mouvement la grève dans les cinq raffineries et dépôts français du groupe TotalEnergies (sur les sites de Normandie, à Donges, La Mède, Feyzin et à Flandres) et ce malgré les réquisitions ordonnées par le gouvernement.

Les travailleurs de la santé appelés au débrayage par la CFDT

Un appel à la grève est également lancé dans les cliniques et maisons de retraite à but lucratif. La CFDT Santé-sociaux appelle les salariés au débrayage "pour exprimer leur mécontentement face à la stagnation des salaires, alors que les résultats financiers des grands groupes se portent à merveille."