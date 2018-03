Saint-Étienne, France

Entre 3 000 (police) et 4 000 personnes (syndicats) ont manifesté ce jeudi matin à Saint-Étienne contre la réforme de la SNCF et pour la défense de la fonction publique. Dans le cortège, quelques cheminots, des fonctionnaires venus de différents métiers, mais surtout beaucoup de professeurs du premier et du second degrés.

Le cortège s'est élancé aux environs de 10h30 depuis l'esplanade de la gare Châteaucreux à Saint-Étienne.

« Ça craque de partout ! » hurlent les syndicats dans le porte-voix au départ de la manifestation des fonctionnaires en face de la gare de Châteaucreux à #Saint-Etienne. pic.twitter.com/u8FpWkqh72 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 22, 2018

Cette mobilisation correspond aux attentes des syndicats ligériens et au service quasi-nul qui est assuré ce jeudi sur les rails. Ce matin au départ de Châteaucreux, seuls trois trains, sur 20 habituellement, ont relié Saint-Étienne à Lyon.