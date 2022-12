Grève SNCF : les commerçants du marché de Noël de Strasbourg inquiets

La galère commence ce vendredi pour les usagers des grandes lignes de la SNCF : en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs sur les salaires, seul 1 TGV Est sur 3 circulera jusqu'à lundi matin, 1 sur 4 en moyenne en France. Un mouvement qui tombe mal pour les commerçants alsaciens en plein marchés de Noël. Ce week-end est le deuxième du marché de Noël de Strasbourg.

"C'est chaque année la même chose, on en a marre"

Sur la place Benjamin Zix dans le quartier de la Petite France, Elie tient un chalet de santons depuis plusieurs années, et il l'avoue ; cette grève tombe vraiment très mal : "On a quand même beaucoup de clientèle parisienne qui vient en TGV ou d'autres régions. Forcément cette grève va avoir un impact sur notre chiffre d'affaire, il va y avoir moins de monde. On en a un peu marre, parce que chaque année c'est la même chose".

Car ce premier dimanche de décembre est le deuxième en terme de chiffre d'affaire pour les commerçants de Strasbourg explique Gwenn Bauer, président des vitrines de Strasbourg : "C'est la période de l'année où l'on remplit nos caisses pour pouvoir tenir toute l'année, en plus avec les soucis en ce moment des prix de l'énergie. Cette grève c'est un peu un couperet qui nous tombe dessus. Il risque d'y avoir des annulations."

Quelques annulations dans les hôtels

Dans les hôtels, quelques annulations sont à noter confirme Véronique Siegel, la présidente de l'Umih du Bas-Rhin, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie : "On a des clients qui ont déjà appelé pour savoir jusqu'à quand ils pouvaient annuler sans frais, et au niveau de mon hôtel j'ai enregistré trois annulations. Ce n'est pas massif pour l'instant mais je crains que ce ne soit qu'un début. Tout le monde est inquiet et malheureusement on ne peut rien faire. On est vraiment en colère".