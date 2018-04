Pays Basque, France

Les régions les plus touchées par ces deux jours de grève sont la Bourgogne, Provence Côte d'Azur, la Normandie et le Limousin précise la SNCF. Au niveau national, un TGV et un intercité sur cinq. Pour les TER, c'est un train sur trois en circulation. C'est un peu moins que les deux premiers jours de grève, mardi et mercredi derniers. On comptait alors 1 TGV sur 7 et 1 TER sur 5 en circulation en France.

Au Pays Basque, ce sera extrêmement difficile

Dans le Sud Ouest, la SNCF table sur un seul TGV aller-retour entre Paris et Hendaye. Aucun train intercité entre Bayonne et Toulouse. Pour les trains express régionaux, la SNCF prévoit 63% des liaisons assurées, soit en train, soit en bus. Dans le détail, et en fouinant sur le site TER Nouvelle Aquitaine, il faut une patience d'archéologue pour arriver à organiser son voyage.

Les grévistes se donnent rendez vous dimanche à Saint Jean de luz

Les cheminots grèvistes se réunieront dimanche matin vers 10h devant la gare de Saint Jean de Luz. Après une assemblée générale pour décider de la suite de leur mouvement ils comptent effectuer ensuite un picnic vers midi sur la place Louis 14. Une nouvelle AG sera organisée lundi matin devant la gare de Biarritz. Au total, 36 jours de grève sont prévus d'ici à fin juin.

Ce qu'en pense la République en Marche

Les négociations des syndicats de cheminots avec le gouvernement ne se déroulent pas dans une ambiance sereine. A l'issue de deux rendez vous jeudi et vendredi les syndicalistes sont sortis furieux. Laurent Blanquer, animateur de la République en Marche dans le sud Pays Baque, table avant tout sur les "syndicats réformistes" (UNSA et CFDT) face aux syndicats "durs" (CGT et SUD).

Laurent Blanquer, animateur de la République en Marche dans le sud Pays Basque © Radio France - Jacques Pons

Laurent Blanquer, animateur LReM dans le sud Pays Basque Copier

Ce qu'en pense le mouvement Les Républicains

En visite au Pays Basque, à Hendaye et Urrugne, samedi, le secrétaire général délégué du parti Les Républicains, Geoffroy Didier renvoi toutes les parties dos à dos. A propos du projet de réforme de la SNCF, qu'il appuie, il estime que le gouvernement Macron : "manque de courage". Pour Geoffroy Didier, le gouvernement "réforme à petit pas, c'est à dire que ce gouvernement n'est pas seulement en même temps (pour paraphraser le Président de la République) il est aussi à moitié".

Geoffroy Didier, secrétaire général délégué Les Républicains à Urrugne samedi © Radio France - Jacques Pons