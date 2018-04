Le début de la grève des cheminots s'annonce particulièrement suivi, en France et dans le Nord-Pas-de-Calais. Moins de deux TGV et Intercité sur 10 vont circuler, moins d'un TER sur 10. Le mouvement débute ce lundi soir mais les grosses perturbations sont prévues mardi et mercredi.

Nord-Pas-de-Calais, France

Les cheminots entament ce lundi soir leur bataille du rail. Le début du mouvement s'annonce d'ores et déjà particulièrement suivi. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, seuls 12% environ des TGV vont circuler entre ce lundi soir et jeudi matin. Seulement 6% des TER seront assurés et 13% pour les Intercité.

La direction de la SNCF recommande d'éviter de se rendre en gare, même si 3000 gilets rouges seront là pour vous aiguiller. Il est également conseillé de télécharger l'appli ou de se rendre sur le site sncf.com. Pour les TER de la région Hauts-de-France, vous retrouvez tous les détails ici.

Dans le détail, pour le moment, un seul aller Boulogne-Paris ou un seul Maubeuge-Paris seront maintenus ce mardi. Quelques exemples de trains qui circulent, issus de l'appli SNCF pour la journée du 3 avril.

- Un seul TGV circulera entre Lille et Arras, à 6h56. Le suivant ne partira qu'à 17h02.

- Entre Lille et Dunkerque, l'unique aller de la journée est prévu à 18h45.

- La liaison entre Lille et Calais ne sera assurée qu'à 17h35.

🔴 Grève à la SNCF : voici le détail des prévisions du trafic dès mardi partout en France



→https://t.co/2w9eeZ8m0s#greve#SNCFpic.twitter.com/oIFG6ONN6v — France Bleu (@francebleu) April 1, 2018

Vous l'aurez compris, mieux vaut se doter de l'application pour smartphone pour connaître les prévisions. Mieux encore, annulez vos trajets, car même les trains prévus pourraient être annulés à la dernière minute.