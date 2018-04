Landes, France

"Le trafic devrait être quasi normal lundi soir", mais "très perturbé" mardi et mercredi, a indiqué ce dimanche le directeur général adjoint de la SNCF Mathias Vicherat, à l'issue d'un point presse. Le taux de grévistes qui se sont déclarés est de 48% mardi, ce qui est plus important que celui de la grève du 22 mars (35%), a précisé pour sa part Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien. 77% des conducteurs seront en grève. En ce qui concerne les prévisions nationales de circulation : 12% des TGV rouleront mardi (dans le détail, 12% sur l'axe atlantique, 27% sur l'axe Est, 12% sur l'axe Nord et 11% sur l'axe Sud-Est). 13% des Intercités rouleront, et 30% des TER circuleront.

Les prévisions de circulation dans les Landes

Selon la SNCF Nouvelle-Aquitaine, 51% des TER seront en circulation mardi en Aquitaine. Cela peut-être des trains, mais aussi des bus de substitution. Dans les Landes, depuis Mont-de-Marsan et Dax, les prévisions de trafic font uniquement état de bus, pour l'instant.

Ligne 40 : Bordeaux / Mont-de-Marsan

Départ de Mont-de-Marsan jusqu'à Bordeaux, le 3 avril : bus à 5h30 et 18H30

Départ Bordeaux jusqu'à Mont-de-Marsan, le 3 avril : bus à 5H30 et 17H30

D'autres bus circulent sur cet axe. Tout le détail ci-dessous :

Ligne 61 : Bordeaux / Dax / Hendaye

Départ de Dax jusqu'à Hendaye, le 3 avril : bus à 5h30 / 6H15 / 7H / 8H25 / 13H15 / 17H15 / 18H15 et 20H05

Départ Hendaye jusqu'à Dax, le 3 avril : bus à 5H15 / 6H10 / 13H / 16H10 / 17H et 18H

D'autres bus circulent sur cet axe. Tout le détail ci-dessous :

Ligne 64 : Bordeaux / Dax / Tarbes

Départ de Dax vers Pau, le 3 avril : bus à 8H25 / 13H20 / 17H10 / 19H05

Départ Pau jusqu'à Dax, le 3 avril : bus à 5H / 17H / 17H55

D'autres bus circulent sur cet axe. Tout le détail ci-dessous :

Pour ceux qui auraient prévu d'aller jusqu'à Paris, deux allers-retours Paris/Bordeaux seront assurés mardi.

Pour joindre la SNCF, un numéro vert a été mis en place pour la Nouvelle-Aquitaine, pour la circulation des trains express régionaux : 0.800.872.872. Pour l'info Grandes Lignes : 0.805.90.36.35

Vous avez également les sites internet sncf.com et oui.sncf et ter.sncf.com pour les horaires des TER par régions

Lundi soir leur "bataille du rail" contre le projet de réforme d'un gouvernement déterminé à ne pas céder, malgré l'opposition unitaire des syndicats de la SNCF et un mouvement de grève longue avec de fortes perturbations. Lundi à 19H00, ce sera le début de la grève par épisodes de deux jours sur cinq, initiée par la CGT, l'Unsa et la CFDT, jusqu'au 28 juin. SUD-Rail appelle lui à une grève illimitée, reconductible par 24 heures, à partir de 20H00 lundi.