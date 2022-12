Grève SNCF : les prévisions de circulation des TER en Moselle ce lundi

Le mouvement de grève reconductible entamé dimanche par les agents de la SNCF se poursuit ce lundi 12 décembre, avec de fortes perturbations sur le trafic des TER en Moselle. Si les précédentes actions portaient sur des questions de hausses de salaire face à l'inflation, les syndicats grévistes réclament cette fois de meilleures conditions de travail.

Voici les prévisions de trafic pour la journée de lundi :

Ligne Metz-Thionville-Luxembourg :

Ligne Metz-Nancy

Ligne Metz-Sarreguemines-Bitche

Ligne Metz-Forbach-Sarrebruck

L'ensemble des prévisions de circulation et des fiches horaires sont consultables sur le site TER Grand-Est .

France Bleu Lorraine vous aide à trouver un covoiturage

Comme au mois de septembre , lors d'une précédente grève dans les transports , France Bleu Lorraine renouvelle son opération covoiturage solidaire dès ce dimanche. Pour cela, il suffit de nous appeler, entre 7 heures et midi, au 03 87 52 13 13 , et de proposer à l'antenne un trajet vers votre destination. Indiquez le nombre de places dont vous disposez dans votre véhicule, et on s'occupe de faire le lien !