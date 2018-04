Deux TGV sur cinq et un TER sur trois circuleront en Alsace vendredi 13 avril annonce la SNCF dans un communiqué. Il y aura un peu plus de trains sur les rails que lors du dernier mouvement. les cheminots débutent leur troisième période de grève perlée.

Alsace, France

Le trafic prévu en Alsace vendredi 13 avril. - SNCF

Dans le détail, quasi tous les TGV entre l'Alsace et Paris seront en circulation (9 TGV sur 10). En revanche pas de TGV vers Bordeaux, Nantes et Rennes.

Le trafic des TGV en Alsace vendredi 13 avril. - SNCF

Pour les TER, seuls 4 trains sur 10 seront en service entre Strasbourg et Bâle, l'axe le plus emprunté. 3 TER sur 10 vers Molsheim, 2 sur 10 vers Haguenau et Wissembourg.

Les prévisions de trafic TER en Alsace le vendredi 13 avril. - SNCF