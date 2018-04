La grève perlée à la SNCF se poursuit et les cheminots sont appelés à cesser le travail une nouvelle fois ce mercredi 18 et ce jeudi 19 avril. En Auvergne comme ailleurs, le service ferroviaire sera perturbé, retrouvez ici toutes les prévisions de trafic.

Auvergne, France

Comme tous les cinq jours depuis le début du mois d'avril, les personnels de la Sncf sont appelés à faire grève pour deux jours consécutifs contre le projet de loi sur la réforme de la compagnie ferroviaire. Les perturbations devraient démarrer dès ce mardi au soir avec un préavis pour les 18 et 19 avril. Le trafic sera perturbé dès ce mardi soir à partir de 19h et la reprise de la circulation progressive après la fin de cette séquence de grève.

Est-ce que mon train circule ?

Pour les informations concernant votre Intercités, rendez-vous sur le site de la SNCF avec votre numéro de train. Pour les TER, le détail des horaires et des trains en circulation sont ici. En Auvergne-Rhône-Alpes, la SNCF prévoit un train Intercités sur trois pour la journée de mercredi. Seulement deux Intercités Clermont-Paris circuleront mercredi : celui de 13h30 pour une arrivée à 16h57 à Paris-Bercy et celui de 19h30, arrivée à Paris à 23h07. De Paris, le premier Intercités partira à 9h01 (arrivée 12h30 à Clermont), le second à 13h01 (arrivée à Clermont à 16h34). Le dernier quittera Paris-Bercy à 18h57.

La circulation des TER dans la région est également très perturbée, avec un TER sur 10. Pour les TGV Sud-Est, 1 TGV sur 3 circulera. En complément des circulations ferroviaires, 800 cars sont déployés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Calendrier des jours de grève

Jusqu'au 28 juin, les syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour deux jours sur cinq. Consultez dans le détails les dates des perturbations à venir.