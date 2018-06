Auvergne, France

C'est la dernière séquence de grève perlée à la SNCF en ordre uni pour les syndicats. Le mouvement se poursuit donc encore mercredi 27 et jeudi 28 juin. L'Unsa, 2e syndicat de cheminots a déjà décidé l'arrêt de la grève, tout comme la CFDT. La CGT, elle, a annoncé la poursuite du mouvement début juillet, avec une nouvelle mobilisation les 6 et 7 juillet, un mouvement que devrait également suivre Sud Rail. En attendant, la grève perlée, débutée en avril, touche à sa fin avec des perturbations à prévoir en Auvergne ces deux prochains jours.

Est-ce que mon train circule ?

La SNCF annonce 1 TER sur 3. Dans le détail, il y aura 5 trains sur 8 sur Clermont - Moulins, 3 trains sur 4 sur Clermont - Lyon, 1 sur 2 sur Clermont - Thiers, 1 sur 3 sur Clermont - Montluçon et 1 sur 4 sur Clermont - Aurillac. Encore une fois, il n'y aura aucun TER pour les autres lignes auvergnates, de Clermont en direction de Brioude, Le Puy, ou Nîmes, ou encore entre Aurillac et Brive et Montluçon - Vierzon. Les lignes "sacrifiées" pendant la grève ne changent pas, par exemple la liaison Clermont - Nîmes où les trains sont rares, même lorsqu'il n'y a pas grève. Même si le niveau de cheminots en grève est de plus en plus faible, cela se ressent finalement assez peu sur le nombre de trains en circulation.

Les prévisions pour ce mercredi 27 juin

Coté Intercités, la SNCF annonce 3 trains sur 4 entre Clermont-Ferrand et Paris.

Pour les informations concernant votre Intercités, rendez-vous sur le site de la SNCF avec votre numéro de train. Pour les TER, le détail des horaires et des trains en circulation sont ici.

Calendrier des jours de grève

Jusqu'au 28 juin, les syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour deux jours sur cinq. La CGT a décidé de poursuivre le mouvement cet été mais les dates de mobilisation ne sont pas encore fixées.